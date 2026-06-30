Calor en Europa provoca temores por salud de los animales

La ola de calor que está abrasando a Europa occidental llegó a los Balcanes esta semana, y activistas por el bienestar animal en el pequeño Montenegro han manifestado alarma por el antiguo problema de los animales abandonados.

Varios caballos deambulaban sin supervisión por las afueras de la capital, Podgorica, sin refugio, agua ni comida. Con temperaturas que alcanzaban casi los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit), los activistas expresaron temor por la salud de los animales.

“Esto está a solo 4 kilómetros (2,4 millas) del centro de la ciudad", expresó Marta Darmanovic, una activista de protección animal. "No está en medio de la nada”.

En toda Europa, el calor extremo ha batido récords de temperatura, ha sobrecargado los hospitales y ha dejado a la gente luchando por refrescarse. En Francia, las temperaturas de esta semana han sido más altas que las de la histórica ola de calor de 2003, a la que se atribuyeron 15.000 muertes, muchas de ellas de personas mayores.

Hungría rompió un récord nacional de calor que databa de 2007 cuando las temperaturas alcanzaron los 42 °C (107,6 °F) el martes, según cifras preliminares del Servicio Meteorológico Nacional.

En la capital de Montenegro, el área abierta donde se han reunido los caballos está cerca de un vertedero ilegal y de varios asentamientos improvisados. No estaba claro cómo llegaron allí los animales o si pertenecían a alguien.

“Es simplemente increíble que un país no tenga un refugio para animales grandes, para caballos confiscados, ganado confiscado, ganado extraviado y animales silvestres", declaró Darmanovic. "Montenegro ha legalizado de hecho el maltrato animal porque no ha proporcionado ni siquiera la infraestructura mínima necesaria para que se hagan cumplir las normas”.

La nación adriática de 620.000 habitantes intenta incorporarse a la Unión Europea para 2028. Los países candidatos a la UE deben contar con leyes que regulen el bienestar animal para poder ingresar.

Branko Kovacevic, jefe de la Administración de Inspección Municipal de Podgorica, indicó que las autoridades de la ciudad han establecido refugios para perros y gatos y que su organismo ahora intenta abordar el tema de los animales grandes dentro de las normas vigentes.

“Siguen apareciendo caballos y algunos otros animales domésticos abandonados", explicó Kovacevic. "En la medida en que la ley lo permita, nos ocuparemos del problema”.

Kovacevic argumentó que “lamentablemente, nadie es responsable” de proporcionar agua o comida a los animales.

Aunque Montenegro y el resto de los Balcanes están más acostumbrados al calor veraniego que países como Gran Bretaña o Francia, las autoridades han aconsejado a la población permanecer en interiores y beber mucha agua. Las temperaturas en la región están previstas a bajar más tarde el martes y el miércoles.

En la ciudad croata oriental de Osijek, a los animales del zoológico local les estaban sirviendo helado hecho de fruta y carne. Un empleado del zoológico contó a HRT que los monos eligen quedarse en interiores y descansar.

“Les gustan las sandías frías, los melones y las uvas", comentó el empleado, Zeljko Busljeta. "También reciben limonada y té frío”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.