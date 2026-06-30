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LO ÚLTIMO: Unicef envía 47 toneladas de suministros de salud, agua y educación a Venezuela

Seis días después de los dos devastadores terremotos consecutivos en Venezuela, centenares de rescatistas de ese país y de otras naciones trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

Hasta ahora los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud han dejado al menos 1.719 muertos y más de 5.000 heridos. Más de 50.000 personas son buscadas por sus familiares.

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

Unicef envía ayuda humanitaria

Un cargamento de 47 toneladas métricas con suministros de salud, agua y educación procedente de las reservas de la Unión Europea llegará a Venezuela y se espera más ayuda en los próximos días, anuncia Unicef.

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El cargamento incluye kits de emergencia para atención médica urgente, suministros para partos seguros, cuidado del recién nacido y prevención y tratamiento de enfermedades; suministros para la purificación y almacenamiento de agua y tiendas de campaña, entre otros elementos.

“Las familias de los estados afectados necesitan urgentemente agua potable y acceso a atención médica. Muchas duermen a la intemperie, temerosas de las réplicas. Estos suministros nos ayudarán a brindar a los niños y a las familias lo que más necesitan ahora: atención médica, agua potable y espacios seguros”, declaró Roberto Benes, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe.

Unicef estima que 680.000 niños necesitan asistencia humanitaria en los estados afectados por los terremotos.

España eleva a 19 los fallecidos de ese país en los sismos

El ministro de Asuntos Exteriores de España eleva a 19 el número de españoles fallecidos en los terremotos, además de 131 desaparecidos y 12 localizados bajo los escombros. Asimismo, anuncia que un hospital de campaña de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo partirá el miércoles de Madrid con destino a Venezuela.

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