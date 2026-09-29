La moneda de Irán cae a nuevo mínimo récord mientras la guerra erosiona su economía

La moneda de Irán cayó a un nuevo mínimo histórico el martes, y los comerciantes en Teherán cambiaban más de 2,5 millones de riales por un dólar estadounidense, en un crudo reflejo de cómo la guerra en Oriente Medio ha erosionado de manera constante la economía iraní .

La caída más reciente se produjo apenas 27 días después de que el rial cayera a su récord anterior de 2,2 millones por dólar el 2 de septiembre. La moneda ha marcado repetidamente nuevos mínimos desde que comenzó la guerra en febrero.

La economía iraní lleva años bajo presión frente a las sanciones internacionales. Pero un bloqueo naval estadounidense al petróleo iraní y nuevas sanciones impuestas desde el inicio de la guerra la han sumido en caída libre.

Mientras tanto, el principal diplomático de Irán dijo que las negociaciones indirectas con Estados Unidos destinadas a reabrir el crucial estrecho de Ormuz se han vuelto “más serias”, mientras que el principal portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el general Hossein Mohebbi, instó el martes a los estadounidenses a salir a las calles y protestar por el conflicto.

El principal diplomático de Irán plantea la posibilidad de nuevas conversaciones

El ministro de Exteriores Abbas Araghchi dijo a medios iraníes a última hora del lunes que el “enfoque actual se centra únicamente en el estrecho de Ormuz”, el punto de estrangulamiento de la guerra.

Araghchi hizo los comentarios poco antes de partir de Nueva York —donde asistió la semana pasada a la reunión de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU— y después de reunirse con mediadores paquistaníes y qataríes.

Araghchi dijo que se esperaba que los intermediarios qataríes pronto trataran con la parte estadounidense.

“Está previsto que planteen el asunto a la parte estadounidense una vez más, tras lo cual se nos transmitirá la respuesta final de Estados Unidos”, dijo Araghchi. “Si hay una respuesta, los qataríes nos la transmitirán y se tomará una decisión en Teherán sobre esa base”.

Funcionarios, incluidos de Estados Unidos, han confirmado a The Associated Press que los mediadores están trabajando con Irán y Estados Unidos para intentar negociar un acuerdo para poner fin a los combates y abrir el estrecho.

Los esfuerzos de mediación continúan incluso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara a principios de esta semana una propuesta iraní para reabrir el estrecho en siete días si Estados Unidos aceptaba levantar su bloqueo de los puertos iraníes, liberar activos iraníes congelados y eximir de sanciones las ventas de petróleo iraní, entre otras condiciones.

Irán envía un mensaje provocador al público estadounidense

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán hizo un llamamiento a los estadounidenses de a pie para que presionen a su gobierno a poner fin a la guerra de Estados Unidos contra Irán, un mensaje provocador que llega apenas semanas antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Mohebbi, el portavoz de la Guardia, leyó una carta durante una conferencia de prensa en la capital de Irán, Teherán, en la que instó a los estadounidenses a presionar a su gobierno y afirmó que la única manera de que la guerra termine es que Washington admita la derrota y abandone Oriente Medio.

Las declaraciones de Mohebbi se producen mientras el partido republicano de Trump enfrenta fuertes vientos en contra en su intento de mantener el control del Congreso. Pero las encuestas muestran que la guerra ha ensombrecido el ánimo del electorado estadounidense de cara a las elecciones del 3 de noviembre, en las que los elevados precios de la gasolina, una consecuencia del conflicto, pesan mucho.

Mohebbi también acusó a Estados Unidos de utilizar el programa nuclear de Irán como un pretexto para “saquear la riqueza de Irán” y convertir al país “de nuevo en una colonia”.

Añadió que Estados Unidos y otros fracasaron en su creencia de que la acción militar y económica haría que Teherán se sometiera y que Washington “no tiene otra opción que reconocer la derrota y abandonar la región”.

“Así es como terminará la guerra”, dijo.

Trump y sus principales asesores insisten en que la economía de Irán no puede sostener un conflicto por mucho más tiempo y han expresado confianza en que Teherán se verá obligado a capitular.

El presidente estadounidense predijo poco después de iniciar la guerra que el conflicto duraría cuestión de semanas. Más recientemente, ha dicho que la guerra probablemente terminará después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en una aparición el lunes en Fox News que Irán se dirigía hacia un “cataclismo” económico. Funcionarios del gobierno dicen que una combinación de nuevas sanciones y un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que el petróleo iraní llegue al mercado están teniendo el efecto previsto.

“Y así, cuando les niegas dinero mediante las ventas de petróleo y las sanciones, no sólo los estás castigando”, dijo Rubio. “Estás impidiéndoles acceder a dinero que usarán para intentar matar a estadounidenses y a otros en todo el mundo y a su propia gente y construir armas y amenazar al mundo y, en última instancia, dar el salto a un programa de armas nucleares”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.