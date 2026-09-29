Las dudas rodean las pesquisas en base aérea de EEUU en Inglaterra tras liberación de sospechosos

Una decisión sorpresiva de la policía antiterrorista del Reino Unido de liberar bajo fianza a cinco sospechosos durante una investigación sobre un presunto plan de atentado con bomba contra una base de la fuerza aérea operada por Estados Unidos en Inglaterra ha suscitado preguntas y preocupación de muchos, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Cinco jóvenes británicos fueron detenidos el domingo de madrugada por cargos relacionados con explosivos y terrorismo cerca de la base RAF Fairford, que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses durante décadas de conflictos en Oriente Medio, incluida la guerra de este año con Irán.

Detectives antiterroristas indicaron que investigaban “múltiples líneas de investigación”, entre ellas si los sospechosos tenían algún vínculo con Irán. Irán ha negado su implicación.

Los hombres —todos ciudadanos británicos de unos 20 años, según la policía— fueron liberados bajo fianza el lunes. El jefe de la Policía Antiterrorista del Reino Unido, Laurence Taylor, recalcó que los sospechosos afrontan condiciones estrictas y que “absolutamente siguen bajo investigación”.

Trump dijo a los periodistas el lunes que le sorprendía que se hubiera permitido que los hombres quedaran en libertad.

“Me sorprende que los hayan liberado. Yo no habría hecho eso”, afirmó.

Rubio se mostró de acuerdo y dijo que “sé que a mucha gente le inquieta la noticia de que algunos de estos individuos han sido liberados bajo fianza, mientras se investiga a algunas de estas personas”.

Añadió en una entrevista con Fox News que el caso “claramente implica las manos de un actor extranjero”, pero no mencionó un país específico ni dio más detalles.

Parece que la policía no encontró explosivos en los vehículos sospechosos

Un cordón policial seguía instalado alrededor de tres furgonetas halladas cerca de la base de Fairford el martes, mientras agentes armados y funcionarios antiterroristas continuaban examinando la escena.

Antes, expertos del ejército en desactivación de bombas utilizaron un robot para inspeccionar las furgonetas. No estaba claro qué se encontró dentro de los vehículos, pero la decisión de conceder la libertad bajo fianza a los sospechosos —y el hecho de que los residentes evacuados hayan empezado a regresar a casa— sugería que no se hallaron explosivos viables.

Una agricultora local contó que llamó a la policía después de ver las furgonetas bloqueando una carretera mientras conducía de regreso a casa a última hora del sábado por la noche, y que cerca se encontró con un grupo de hombres, algunos con el rostro cubierto. Dijo que salieron corriendo cuando vieron su vehículo.

Rechazó ser identificada porque estaba describiendo lo que vio como posibles fallos de seguridad.

Funcionarios insinúan un posible papel de Irán

Taylor, el jefe de la policía antiterrorista, dijo que las líneas de investigación incluyen si los presuntos delitos fueron cometidos por “intermediarios o individuos, ya sea consciente o inconscientemente, que trabajaban en nombre de un estado extranjero”.

Los investigadores no han concluido si el incidente contó con respaldo estatal ni cuál fue el motivo, pero las autoridades han insinuado con fuerza que Irán podría estar implicado. También investigan un posible vínculo con Rusia o con grupos armado no estatales. La RAF Fairford también ha sido foco de protestas de activistas contra la guerra.

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, afirmó que el Reino Unido “no debería amedrentarse" por la actitud belicista de Irán y añadió que “el régimen iraní es uno que desea hacer daño a nuestro país, a nuestros aliados y a la libertad y la democracia que disfrutamos”.

En el pasado se ha acusado a Irán y a grupos armados aliados de planear o llevar a cabo ataques contra objetivos estadounidenses, británicos y judíos, presuntamente actuando a través de intermediarios locales mientras negaban su responsabilidad.

Los servicios de inteligencia británicos han dicho que Rusia e Irán ha recurrido a intermediarios para cometer delitos en suelo de Reino Unido. En marzo, funcionarios indicaron que el número de casos de seguridad nacional que implican actividad de estados hostiles, incluido Irán, aumentó un 50% en los seis meses hasta diciembre de 2025.

Preguntas sobre posibles fallos de seguridad o de inteligencia

No estaba claro si los hombres detenidos habían estado en el radar de los servicios de seguridad. Residentes locales describieron haber visto un refuerzo de la seguridad alrededor de la RAF Fairford en los últimos días, con vehículos pesados estacionados atravesados en las puertas de entrada.

Trump dijo que los sospechosos fueron detenidos tras la cooperación entre Estados Unidos y Reino Unido y que habían estado “bajo vigilancia” durante algún tiempo. La policía, sin embargo, indicó que las detenciones se desencadenaron por una llamada nocturna sobre los vehículos sospechosos cerca de la base.

La agricultora que llamó a la policía alegó que transcurrieron varias horas entre su llamada y el momento en que la policía “de repente decidió evacuar a la gente” en la zona.

“Pero mientras tanto, esas furgonetas estaban justo en medio del pueblo al lado de las casas de todo el mundo y nadie hizo nada”, sostuvo.

Streeting, el secretario de Defensa, dijo el lunes que la agricultora solo tenía una “visión parcial” de la operación.

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Hui informó desde Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.