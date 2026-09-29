Se busca a un hombre tras el apuñalamiento de un turista en el cuello en un hotel de cinco estrellas de Barcelona

Se puso en marcha una operación de búsqueda tras el presunto apuñalamiento en el cuello de un turista en un hotel de cinco estrellas de Barcelona, el último de una serie de ataques con arma blanca ocurridos en la ciudad este mes.

Según los medios locales, un huésped del hotel, de 23 años, fue atacado por un grupo de tres hombres en el Hotel Casa Fuster, situado en el céntrico Passeig de Gràcia, el lunes al mediodía.

Según informó ElCaso.cat, la víctima fue golpeada por el grupo y apuñalada dos veces en el cuello tras una discusión que se descontroló. Posteriormente, los agresores huyeron del lugar.

Los servicios de emergencia trasladaron rápidamente a la víctima al hospital, donde se encontraba en estado grave pero fuera de peligro. Desde entonces, se inició una investigación para dar con los agresores, según informa el medio local ARA, citando fuentes policiales.

open image in gallery El Hotel Casa Fuster, un hotel de $475 por noche situado cerca del centro de la ciudad ( Google Maps )

Agentes de los Mossos (la policía estatal de Barcelona) acudieron rápidamente al lugar del atentado, junto con la Policía Urbana de Barcelona y personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

La policía catalana informó a ARA que fue alertada del incidente a la 1:30 p. m. del lunes.

El Hotel Casa Fuster se presenta como un refugio de cinco estrellas ubicado en un impresionante edificio modernista justo al norte de la Avenida Diagonal, en la intersección con la famosa calle comercial de Barcelona. Una habitación doble de lujo cuesta alrededor de 360 libras esterlinas por noche en octubre.

A principios de este mes, la ciudad fue testigo de otros cinco apuñalamientos durante el fin de semana festivo por el Día Nacional de Cataluña, según informan los medios locales.

Dos menores fueron atacados en la zona del Carmelo, uno resultó herido en una pelea en Sant Martí, un cuarto resultó herido en una pelea tras un incidente de tráfico y un quinto sufrió una herida en el cuello en el barrio de Vilapicina, según informa el diario Sur in English.

El ayuntamiento de Barcelona informó en julio de que los incidentes relacionados con armas blancas habían disminuido un 20,9 % entre enero y junio de este año.

Los robos con violencia también disminuyeron un 9,4 %, mientras que los hurtos se redujeron un 21,1 % en la ciudad, que lleva mucho tiempo lidiando con una epidemia de carteristas.

Según las autoridades municipales, los delitos de odio en la ciudad aumentaron un 64,3 % en comparación con el mismo período del año pasado.

The Independent se puso en contacto con los Mossos d'Esquadra y el Hotel Casa Fuster para recabar sus comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin