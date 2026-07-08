Lista parcial de nominados a los premios Emmy

“The Pitt” encabeza la lista de nominados para la próxima edición de los premios Emmy, y varios actores de la serie dramática, que interpretan a médicos, obtuvieron menciones.

“Hacks”, otra serie de HBO, logró el segundo mayor número de nominaciones tras el anuncio realizado el miércoles en Los Ángeles.

Mariska Hargitay, protagonista de “Law & Order: Special Victims Unit”, será la presentadora de la ceremonia del 14 de septiembre, según anunció NBC el martes.

SERIE DE DRAMA

“The Diplomat”; “The Gilded Age”; “A Knight of the Seven Kingdoms”; “Paradise”; “The Pitt”; “Pluribus”; “Slow Horses”; “Your Friends & Neighbors”

SERIE DE COMEDIA

“Abbott Elementary”; “The Bear”; “Hacks”; “Margo’s Got Money Troubles”; “Nobody Wants This”; “Only Murders in the Building”; “Shrinking”; “Widow’s Bay”

SERIE LIMITADA, ANTOLOGÍA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

“All Her Fault”; “The Beast in Me”; “Beef”; “DTF St. Louis”; “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”

ACTOR, SERIE DE DRAMA

Sterling K. Brown, “Paradise”; Gary Oldman, “Slow Horses”; Mark Ruffalo, “Task”; Rufus Sewell, “The Diplomat”; Noah Wyle, “The Pitt”

ACTRIZ, SERIE DE DRAMA

Carrie Coon, “The Gilded Age”; Chase Infiniti, “The Testaments”; Keri Russell, “The Diplomat”; Rhea Seehorn, “Pluribus”; Zendaya, “Euphoria”

ACTOR, SERIE DE COMEDIA

Yahya Abdul-Mateen II, “Wonder Man”; Steve Carell, “Rooster”; Matthew Rhys, “Widow’s Bay”; Jason Segel, “Shrinking”; Martin Short, “Only Murders in the Building”

ACTRIZ, SERIE DE COMEDIA

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”; Ayo Edebiri, “The Bear”; Elle Fanning, “Margo’s Got Money Troubles”; Lisa Kudrow, “The Comeback”; Jean Smart, “Hacks”

ACTOR DE REPARTO, SERIE DE DRAMA

Patrick Ball, “The Pitt”; Billy Crudup, “The Morning Show”; Shawn Hatosy, “The Pitt”; Gerran Howell, “The Pitt”; Jack Lowden, “Slow Horses”; Tom Pelphrey, “Task”; Carlos-Manuel Vesga, “Pluribus”

ACTRIZ DE REPARTO, SERIE DE DRAMA

Taylor Dearden, “The Pitt”; Fiona Dourif, “The Pitt”; Allison Janney, “The Diplomat”; Katherine LaNasa, “The Pitt”; Sepideh Moafi, “The Pitt”; Julianne Nicholson, “Paradise”; Karolina Wydra, “Pluribus”

ACTOR DE REPARTO, SERIE DE COMEDIA

Colman Domingo, “The Four Seasons”; Paul W. Downs, “Hacks”; Harrison Ford, “Shrinking”; Nick Offerman, “Margo’s Got Money Troubles”; Stephen Root, “Widow’s Bay”; Michael Urie, “Shrinking”; Tyler James Williams, “Abbott Elementary”

ACTRIZ DE REPARTO, SERIE DE COMEDIA

Dale Dickey, “Widow’s Bay”; Hannah Einbinder, “Hacks”; Janelle James, “Abbott Elementary”; Kate O’Flynn, “Widow’s Bay”; Michelle Pfeiffer, “Margo’s Got Money Troubles”; Megan Stalter, “Hacks”; Jessica Williams, “Shrinking”

ACTRIZ, SERIE LIMITADA, ANTOLOGÍA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Claire Danes, “The Beast in Me”; Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”; Carey Mulligan, “Beef”; Sarah Pidgeon, “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”; Sarah Snook, “All Her Fault”

ACTOR, SERIE LIMITADA, ANTOLOGÍA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Riz Ahmed, “Bait”; Jason Bateman, “Black Rabbit”; Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”; Oscar Isaac, “Beef”; Matthew Rhys, “The Beast in Me”

ACTOR DE REPARTO, SERIE LIMITADA, ANTOLOGÍA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Jason Bateman, “DTF St. Louis”; Richard Gadd, “Half Man”; David Harbour, “DTF St. Louis”; Richard Jenkins, “DTF St. Louis”; Charles Melton, “Beef”; Nick Offerman, “Death by Lightning”

ACTRIZ DE REPARTO, SERIE LIMITADA, ANTOLOGÍA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Linda Cardellini, “DTF St. Louis”; Dakota Fanning, “All Her Fault”; Laurie Metcalf, “Monster: The Ed Gein Story”; Joy Sunday, “DTF St. Louis”; Youn Yuh-jung, “Beef”; Constance Zimmer, “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”

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Para una lista completa, visite Emmys.com.