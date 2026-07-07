Enjambre sobre sus conciertos en el Estadio GNP: “Queremos hacer algo que nunca han visto”

La banda de rock mexicana Enjambre quiere presentar algo totalmente distinto a sus fans en su debut en solitario en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Ya se han presentado en el estadio como parte de los actos principales del festival Vive Latino, pero ahora ha llegado el momento de que sea con un público que va exclusivamente a verlos. La cita es el 29 y 30 de agosto, la alta demanda los llevó a abrir dos fechas.

“El reto está en asegurarnos de que la vuelta que se dan a este lugar tan, tan grande y tan importante, sea más allá de lo que esperan, que se vayan con una satisfacción absoluta”, dijo el vocalista Luis Humberto Navejas en una entrevista reciente con The Associated Press en el edificio donde se encuentran los camerinos del GNP.

Se trata de un público de más de 60.000 asistentes y un escenario de decenas de metros cuadrados por lo que Luis Humberto está entrenando muy duro para tener la mejor condición física.

“Queremos aprovechar que tenemos ese espacio para tener algo que es diferente, algo que nunca hemos hecho, algo que nunca han visto”, señaló.

También están planeando estrenar visuales creados para estos conciertos.

“Yo creo que les va a gustar mucho, pues va de la mano con la música, va de la mano con la energía que percibimos del público”, dijo el guitarrista Isaac Navejas.

El 18 de julio tienen otro concierto en Pershing Square de Los Ángeles junto con Inspector, La Union, Comisario Pantera y Pastilla.

Adelantaron que antes de sus citas en el GNP lanzarán la versión CD y vinilo de su álbum “Daños Luz”, el cual fue estrenado a principios de este año e incluye los temas “Angustias”, “La diferencia” y “Vínculo”.

“Este es un disco donde había un hambre de volver a tocar rock”, dijo Luis Humberto. “Veníamos de haber grabado y traer de gira nuestro disco acústico de ‘Noches de salón’. Nos dio muchas satisfacciones y fue una experiencia lindísima, pero ya teníamos ganas de volver al estruendo, a las distorsiones, a la electricidad”.

La mejor manera de escuchar “Daños Luz”, agregó, es de principio a fin canción por canción “como lo compusimos”.

Próximamente están planeando lanzar el resto de su discografía, que también incluye “Próximos prójimos”, “Imperfecto extraño”, “Proaño” y “El segundo es felino”, en formato vinilo.