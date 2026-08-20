Actriz de ‘Harry Potter’ asegura que OnlyFans “la salvó”

La actriz de Harry Potter Jessie Cave aseguró que crear contenido para OnlyFans “la salvó” después de atravesar una etapa que describió como “vergonzosa”, marcada por la falta de trabajo y las dificultades económicas.

Cave, de 39 años, es conocida por interpretar a Lavender Brown en la saga cinematográfica y llamó la atención al abrir su perfil en la plataforma en marzo de 2025.

Aunque OnlyFans suele estar asociado con contenido para adultos, Cave publica material no sexual centrado en su cabello y dirigido a un público específico. Según contó, en apenas un año en la plataforma obtuvo más ingresos que a lo largo de toda su carrera como actriz.

Durante una entrevista en el programa This Morning, de ITV, explicó que la idea surgió de forma sencilla: “Empecé a hacer videos divertidos en los que me cepillaba el cabello y me hacía trenzas, y a la gente le gustaron”.

“Después pasé por una situación bastante desesperada y pensé: ‘¿Por qué no?’. Me dedico sobre todo a espectáculos unipersonales con títeres. Sí, estuve en Harry Potter, pero en el fondo soy una artista que lucha por salir adelante”, agregó.

open image in gallery Cave interpretó a Lavender Brown en la saga cinematográfica de ‘Harry Potter’ ( Warner Bros. )

“Decidí arriesgarme. Pensé que podría ganar algo de dinero para recuperar lo que había perdido en uno de los festivales de Edimburgo en los que participé, porque ahora los costos son altísimos. Después, simplemente continué”, explicó Cave.

La actriz contó que OnlyFans comenzó como una actividad paralela y terminó teniendo un impacto positivo en su autoestima. “Ha sido un pasatiempo divertido, me ha ayudado a expresarme más y me ha dado mayor confianza como mujer”, señaló.

Cave aseguró que la plataforma “realmente la salvó” en un momento en el que atravesaba dificultades económicas y no encontraba una forma de mantenerse como artista.

También cuestionó la idea de que haber formado parte de una franquicia como Harry Potter significa tener una gran fortuna. “Tuve un papel relativamente pequeño y eso fue hace 20 años. La gente supone que soy rica y que tengo mucho dinero, pero no es así”, aclaró.

La falta de oportunidades laborales también fue difícil de afrontar. “Me daba vergüenza porque, hasta cierto punto, lo que quería era conseguir un trabajo, pero ya saben lo difícil que puede ser”, agregó.

Cave, madre de cuatro hijos, explicó que aceptar nuevos proyectos tampoco resulta sencillo debido al alto costo del cuidado de sus hijos.

“He logrado mantenerme como actriz durante 18 años, pero hace un par de años llegué a un punto en el que pensé: ‘De verdad no sé qué voy a hacer’. Esta era una alternativa y ahora me alegra mucho haberla elegido”, contó.

Sobre el contenido que publica en OnlyFans, Cave lo definió como “artístico” y destacó su propuesta visual. “Creo que se ve interesante y, si a la gente le gusta, genial”, concluyó.

open image in gallery Shannon Elizabeth reveló recientemente que ganó 1 millón de dólares en solo nueve días en OnlyFans ( Universal Pictures )

Cave, quien continúa presentando espectáculos unipersonales, reconoció que ha tenido que cambiar la forma en que percibe su trayectoria profesional. “Así es como me gano la vida como artista, y creo que debería sentir menos vergüenza por ello”, afirmó.

La actriz debutó en televisión en 2008 con el drama de CBBC Summerhill y, un año después, apareció en Harry Potter y el misterio del príncipe como Lavender Brown. Más tarde orientó buena parte de su carrera hacia el teatro y la comedia, y debutó en el West End en 2009.

Cave forma parte de una creciente lista de figuras conocidas que han recurrido a OnlyFans como una fuente adicional de ingresos. Entre ellas se encuentran la rapera Cardi B y la actriz de American Pie Shannon Elizabeth, quien reveló que llegó a ganar un millón de dólares en apenas nueve días en la plataforma.