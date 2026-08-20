Tren expreso atropella y mata a 4 trabajadores en una estación ferroviaria en Japón

Un tren expreso que entraba en una estación en Japón atropelló y mató el jueves a cuatro personas que realizaban labores de control de maleza en una vía férrea, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió en la estación Shin-Kanuma, al norte de Tokio, en la línea Tobu Nikko, e involucró al tren expreso Spacia con destino a Tokio, indicó la policía de la prefectura de Tochigi.

Los cuatro —tres trabajadores y un supervisor— fueron trasladados de urgencia a un hospital, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento, según la policía y el operador ferroviario Tobu Railway Co.

Otras seis personas que se encontraban en el lugar —otros dos trabajadores, tres encargados de vigilancia y un supervisor en el sitio— estaban a salvo, señaló Tobu Railway. A la cuadrilla se le había asignado rociar herbicida. Unos 50 pasajeros del tren también resultaron ilesos.

Autoridades ferroviarias indicaron que no estaba claro por qué los trabajadores no se alejaron del lugar cuando el tren se aproximaba, ni qué estaban haciendo las personas encargadas de la vigilancia. Añadieron que están cooperando con las autoridades que investigan la causa del incidente.

Quienes están de vigilancia deben advertir a sus compañeros trabajadores sobre la aproximación de un tren agitando una bandera, a fin de que se alejen del área. Luego, el maquinista debe sonar la bocina para indicar que está al tanto y continuar su marcha con precaución. Las primeras declaraciones de los trabajadores sugirieron una posible falta de comunicación, pero lo que realmente ocurrió el jueves antes y durante el atropello sigue bajo investigación, de acuerdo con funcionarios de Tobu.

Los incidentes mortales de tren son poco frecuentes en Japón, que tiene reputación de contar con un transporte seguro y puntual.

Takao Suzuki, jefe de la división de negocios ferroviarios de Tobu, se disculpó por el atropello mortal.

“Nos tomamos este grave incidente en serio y garantizaremos medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó Suzuki.

Los trenes en la línea fueron suspendidos durante varias horas, pero el servicio se reanudó más tarde el jueves, informaron las autoridades.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.