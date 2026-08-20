Cuestionan a agencia de EEUU tras alerta sobre trabajo forzoso en República Dominicana

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) enfrentó cuestionamientos el jueves luego que un grupo de vigilancia advirtiera que el trabajo forzoso persiste en los campos de caña de azúcar en la República Dominicana, que exporta grandes cantidades de azúcar y otros productos a Estados Unidos.

En 2022, la agencia federal estadounidense había impuesto una prohibición a las importaciones de azúcar y otros productos elaborados por Central Romana Corporation, Ltd., al acusar a la empresa de aislar a los trabajadores, retener salarios y propiciar condiciones abusivas de trabajo y de vida.

Sin embargo, la prohibición fue levantada el año pasado bajo el gobierno del presidente Donald Trump, lo que desató una protesta que se reavivó cuando la organización sin fines de lucro Corporate Accountability Lab publicó un informe el martes en que señaló que el trabajo forzoso persiste. El informe se publicó tras más de tres años de investigaciones.

El senador Ron Wyden, demócrata de Oregon, envió una carta el jueves a la CBP solicitando información sobre los motivos de la revocación de la prohibición. Acusó a la agencia de parecer “haber abandonado abruptamente sus propios procedimientos administrativos establecidos”.

“Eludir los procesos estándares de aplicación de las normas comerciales para corporaciones con conexiones políticas y propiedad de multimillonarios socava la integridad de la política comercial de Estados Unidos”, escribió Wyden.

Solicitó expedientes administrativos, recomendaciones finales y otros documentos relacionados con el caso.

The Associated Press solicitó comentarios a la agencia, que reconoció la solicitud enviada por correo electrónico, pero aún no había hecho declaraciones.

“Garantizar que los mecanismos de aplicación de las normas comerciales de Estados Unidos sean inmunes a la interferencia política y cumplan con los requisitos legales es fundamental para asegurar que el trabajo forzoso no ingrese ilegalmente en la cadena de suministro de bienes comprados inadvertidamente por empresas y consumidores estadounidenses”, sostuvo Wyden.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.