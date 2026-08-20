Puntos clave sobre el regreso del príncipe Enrique a Reino Unido con Meghan y sus hijos

El príncipe Enrique regresa a casa en Gran Bretaña y llevará a su esposa Meghan y a sus hijos para una estancia prolongada que podría ayudar a reparar una ruptura con la familia real.

La noticia bomba llega seis años después de la tumultuosa decisión de la pareja de abandonar sus funciones como miembros activos de la familia, renunciar a los atributos de la realeza y marcharse a Estados Unidos, en un movimiento que profundizó la distancia entre Enrique y su padre, el rey Carlos III, y su hermano mayor, el príncipe Guillermo, heredero al trono.

No está claro qué inspiró el regreso y Enrique se negó a comentar sobre la mudanza a The Associated Press durante un evento la noche del miércoles. Pero el príncipe de 41 años, quien es el quinto en la línea de sucesión al trono, ha manifestado recientemente interés en la reconciliación para poder pasar más tiempo con su padre, quien recibe tratamiento por una forma de cáncer no revelada.

Los detalles de su regreso siguen siendo imprecisos, pero la pareja ya inscribió a sus hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, en escuelas británicas y comenzarán las clases en septiembre, dijo a The Associated Press una persona cercana a los Sussex que no estaba autorizada para hablar públicamente.

Muchas interrogantes más siguen sin respuesta.

A continuación, algunos puntos clave sobre el regreso del duque y la duquesa de Sussex.

Enrique y Meghan no regresan a la vida real

La familia planea vivir en una residencia privada, no real, fuera de Londres. Mantendrán su casa en el exclusivo enclave de Montecito, en el sur de California, y su propiedad vacacional en Portugal, en el complejo turístico de Costa Terra, al sur de Lisboa.

La pareja no retomará funciones como miembros activos de la realeza, tras haber abandonado esos deberes para ganarse la vida mediante lucrativos contratos con Netflix, Spotify y otros proyectos.

Meghan seguirá al frente de su empresa As Ever, que vende mermeladas, té y vino de alto precio, desde el Reino Unido, mientras que Enrique podrá dedicar más tiempo a trabajar con sus organizaciones benéficas con sede en Gran Bretaña, señaló una persona cercana a los Sussex.

“Quizá Meghan está sacrificándose por el equipo aquí, porque no estoy segura de que el deseo de su vida sea volver a vivir en el Reino Unido”, dijo Jennie Bond, ex corresponsal de la realeza de la BBC a Sky News.

El rey se enteró de la mudanza hace pocos días

Enrique solo ha regresado de manera esporádica al Reino Unido desde que migrara, en parte para impulsar una serie de demandas contra los tabloides británicos con resultados mixtos y para impugnar sin éxito la decisión del gobierno de retirarle su escolta de seguridad.

Las visitas a su padre han sido pocas y breves hasta hace poco. Enrique y Meghan y sus hijos visitaron el Reino Unido el mes pasado y pasaron tiempo con Carlos y la reina Camila en Highgrove House, una finca campestre al oeste de Londres. Fue la primera vez que los niños vieron a su abuelo desde el jubileo de platino de la difunta reina Isabel II en 2022.

Sin embargo, Carlos solo fue informado de los planes de la pareja el domingo, según medios de comunicación británicos.

“Si yo fuera el rey, en realidad estaría pensando: ‘Un momento, viniste a tomar el té conmigo, nos sentamos y conversamos, ¿y ni siquiera mencionaste esto?’”, dijo Bond, la ex corresponsal real. “Me parece totalmente extraño”.

El Palacio de Buckingham tiene la política de no comentar especulaciones sobre miembros no activos de la familia real.

Reparar una ruptura real

Enrique ha hecho gestos para reconciliarse con su familia y recientemente se ha notado un deshielo en las relaciones con Carlos.

“Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando”, declaró Enrique a la BBC el año pasado. “No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre”, agregó.

Pero sanar algunas heridas, en particular con su hermano Guillermo, podría ser difícil.

Enrique y Meghan dejaron sus vínculos con la Corona hechos trizas tras una entrevista reveladora con Oprah Winfrey y una serie de Netflix que expuso quejas de que funcionarios del Palacio de Buckingham fueron insensibles con la salud mental de Meghan. Alegaron que al menos un miembro de la familia real expresó opiniones racistas cuando Meghan, que se describe como birracial, estaba embarazada de su primer hijo.

Las memorias de Enrique de 2023, “Spare” ("Spare: En la sombra"), causaron más daño al afirmar que su hermano, su “archienemigo”, lo atacó físicamente durante una discusión sobre Meghan. Enrique describió a Camila como “peligrosa” y dijo en entrevistas para promocionar el libro que ella se había acercado a los tabloides para rehabilitar su propia imagen en la prensa a costa de otros.

Peter Hunt, ex corresponsal de la realeza de la BBC, dijo que el anuncio sorpresa pondría a Guillermo “fuera de sí”.

“A corto plazo, Enrique podrá profundizar su acercamiento con su padre”, dijo Hunt a Press Association de Gran Bretaña. “Y su presencia de vuelta en casa hará más difícil que su hermano eluda una reconciliación”, agregó.

Enrique dijo que no regresaría sin escolta de seguridad

Enrique ha culpado al palacio de haberle retirado su protección policial en las visitas al Reino Unido, y dijo que ese asunto estaba en el “corazón” de la disputa familiar.

Enrique, que culpa a la prensa por la muerte de su madre, la princesa Diana, quien falleció en un accidente automovilístico mientras era perseguida por paparazzi en París, ha dicho que a él también lo acosa la prensa y que enfrenta otras amenazas.

Su seguridad había estado en el nivel más alto antes de abandonar la vida real, pero se rebajó a una evaluación caso por caso en cada visita al país. Sin embargo, parece estar acompañado en la mayoría de los viajes por su equipo de seguridad privada.

Enrique había dicho anteriormente que no podía “imaginar un mundo en el que llevaría a mi esposa y a mis hijos de vuelta al Reino Unido” sin una garantía de seguridad.

Su regreso plantea preguntas sobre si ha habido un cambio en sus exigencias o si, quizá, el comité gubernamental que revisa la protección de personalidades VIP ha emitido una nueva evaluación de su riesgo.

Enfrenta grandes facturas legales por batalla contra los tabloides

Enrique ha librado una prolongada batalla legal con la prensa sensacionalista británica por acusaciones de que invadieron su privacidad al intervenir sus teléfonos y contratar detectives privados para seguirlo y sacar a la luz información comprometedora sobre su vida.

Esas batallas ya quedaron atrás, con una excepción bastante grande.

Tras ganar una sentencia contra el editor del Daily Mirror y lograr un acuerdo con una disculpa sin precedentes de The Sun, de Rupert Murdoch, Enrique y otros famosos, incluido Elton John, perdieron el mes pasado un caso contra la editorial del Daily Mail.

Un juez dictará el viernes cuánto deberán pagarle al Mail por sus 34,5 millones de libras esterlinas (47 millones de dólares) en costos legales. Presumiblemente, él también enfrenta grandes facturas de sus propios abogados.

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Danica Kirka en Londres y James Pollard en Washington contribuyeron a este reportaje.