Hawaii aún se recupera del huracán Lala y se prepara para un posible ciclón

Las comunidades hawaianas que aún están recogiendo los pedazos tras el huracán del fin de semana pasado podrían volver a recibir un duro golpe en los próximos días.

El huracán Lala arrancó techos de casas, derribó árboles, cubrió carreteras de lodo y rocas y dejó a muchos hogares sin electricidad. Con casi 15.000 viviendas y negocios todavía a oscuras el jueves, los meteorólogos advirtieron sobre la probabilidad de que se forme otro ciclón tropical al sureste de las islas.

Una depresión que se desplaza hacia el oeste y el noroeste podría convertirse en tormenta tropical el jueves y se espera que pase cerca o al sur de la Isla Grande de Hawaii este fin de semana, según el Centro de Huracanes del Pacífico Central del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Eso podría significar hasta 15 pulgadas de lluvia en toda la Isla Grande y provocar inundaciones potencialmente mortales, deslaves y fuertes corrientes de resaca, indicó el centro de huracanes.

El gobernador de Hawaii, Josh Green, y otros funcionarios estatales tenían previsto ofrecer una conferencia de prensa el jueves por la tarde para hablar del posible ciclón, así como de los esfuerzos de recuperación en curso relacionados con el huracán, al que se atribuyen dos muertes en el estado.

La policía informó que residentes localizaron el cuerpo de un hombre de unos 60 años en un pastizal el martes, un día después de que se solicitó a los agentes realizar una verificación de bienestar. Esto ocurrió después del hallazgo el lunes de May Doi, de 93 años, de quien vecinos dijeron que estaba escapando de las aguas de la inundación en su casa e intentaba llegar a un refugio cercano.

Doi fue una querida maestra de kínder que enseñó a generaciones de residentes en un pequeño pueblo de la Isla Grande.

ʻĀina Akamu, exalumna de Doi y ahora subdirectora en una escuela local, afirmó: “Les enseñó a los nietos de sus alumnos. Era una figura emblemática en esta comunidad”.

Ya muy al oeste de las principales islas de Hawaii, Lala alcanzó la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h (115 mph) el miércoles, en lo que el Centro Nacional de Huracanes calificó como el primer huracán importante de 2026 en el océano Pacífico central.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que la mayor precipitación registrada, 43,54 pulgadas (1,1 metros), se produjo en Laupahoehoe, en la costa noreste de la Isla Grande. Decenas de viviendas fueron arrancadas de sus cimientos, se dañaron puentes y el colapso de un tramo de una carretera de dos carriles había cortado el acceso a la comunidad de Pahala.

La empresa Hawaiian Electric indicó que unos 13.200 clientes en la Isla Grande seguían sin electricidad el jueves. La compañía agregó que las reparaciones en las zonas con mayores daños, incluido el extremo sur, podrían tardar al menos dos semanas.

Mientras tanto, Lala avanzaba hacia el noroeste a 15 km/h (9 mph) el jueves y se espera que gire hacia el norte más tarde en el día. Se dirigía hacia una zona remota en el extremo noroeste del archipiélago hawaiano. Se emitieron advertencias de huracán para partes del Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea, desde la isla Lisianski hasta el arrecife Maro.

A pesar de tratarse de un área remota, había personas en peligro. Un barco chárter con una tripulación de 16 personas dedicada a retirar plásticos marinos y redes de pesca abandonadas de las costas de las islas hawaianas del noroeste salió a principios de esta semana de la trayectoria prevista de Lala.

Kevin O’Brien, presidente de la organización sin fines de lucro Papahanaumokuakea Marine Debris Project, partió de la isla Lisianski el lunes y se dirigió 563 kilómetros (350 millas) mar adentro.

“Estábamos listos para esto”, aseguró O’Brien. “Aquí nos mantenemos alerta durante la temporada de huracanes”.

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Ramer informó desde Concord, Nuevo Hampshire, y John Raby, en Charleston, Virginia Occidental.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.