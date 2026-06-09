Jasmine Rodgers de Bôa: “Teníamos que volver a México”

Aunque se fundaron en 1993, la banda británica Bôa apenas comienza a conocer las mieles de presentarse al otro lado del Atlántico en Latinoamérica y todo gracias al internet, el mismo medio sobre el cual reflexiona la serie de anime que los proyectó al público internacional y que ahora ha sido en buena medida responsable de su regreso.

Bôa interpreta “Duvet” el tema de apertura de “Serial Experiments Lain” una serie de anime japonesa de 13 episodios, estrenada en 1998, que sigue a Lain Iwakura, una adolescente en los suburbios de Japón que comienza a ser absorbida por Wired, una red de comunicaciones global similar al internet. El interés perenne de la Generación Z con todo lo relacionado con la década de 1990 convirtió a “Duvet” en un éxito de TikTok y dio a Bôa el impulso para grabar un nuevo álbum, su primero en más de dos décadas, y para salir de gira.

“Es increíble, honestamente es increíble. No lo entiendo del todo cuando lo pienso”, dijo la vocalista Jasmine Rodgers en entrevista por videollamada previa a su concierto del miércoles en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Tras pasar por varias alineaciones, la banda está integrada actualmente por Rodgers en las voces, percusión y guitarra, Alex Caird en el bajo y Lee Sullivan en la batería, percusión y teclados.

La música de Bôa es bastante energética y encontrar el poder que requiere para ser interpretada no parece una tarea fácil. Rodgers dijo que en su caso le sirvió continuar haciendo música de forma solista, aunque de un estilo diferente con guitarras acústicas.

“Estuve cantando, me pregunto si lo hubiera dejado, ya sabes, hace 30 años, quizá no podría cantar”, señaló.

Tras los álbumes “The Race of a Thousand Camels” de 1998 (relanzado en 2001 como “Twilight”) y “Get There” de 2005, Bôa agregó a su discografía el álbum “Whiplash” de 2024 en esta nueva etapa musical, cuya versión deluxe fue lanzada a comienzos de este año. Rodgers acredita a Caird por su impulso para lograr este álbum.

“Era muy decidido, así que decía, cada semana, vamos a hacerlo, y nosotros decíamos, vale. Así lo hicimos”, dijo Rodgers. “Y creo que la diferencia quizá es que en los dos primeros álbumes interpretamos las canciones muchas veces antes de grabarlas. Mientras que esta vez grabamos primero y ahora la estamos tocando muchas, muchas veces. Así que creo que las canciones en sí están creciendo”.

El deseo de volver a México

El año pasado se presentaron en el festival Corona Capital de México, era su debut en escenarios mexicanos y dejó una vara muy alta para lo que esperan del público en el Matropólitan y en el resto de las fechas de su gira internacional, que incluye paradas en San Francisco, Los Ángeles y Shangai.

“Corona Capital fue fantástico”, dijo la vocalista y guitarrista. “Ese fue el primer concierto, de hecho, después de que mi madre falleciera, mi madre murió de cáncer, gran sorpresa, así que fue un concierto bastante emotivo para mí... Y, sinceramente, nos trataron tan bien y la Ciudad de México es tan bonita que cuando pudimos hacer el show, pensamos, teníamos que volver. Nada más al volver a casa, pensamos que queríamos volver a México, que queríamos ser cabezas de cartel en México, por eso hacíamos esta gira”.

La madre de Rodgers era la poeta japonesa Machiko Shimizu y su padre es el rockero Paul Rodgers, miembro de bandas como Free and Bad Company.

“Mi madre, todo lo que miraba, lo veía de forma bastante mágica, y a veces yo, más a menudo de lo que no, me burlaba. Pero creo que me afectó en la forma en que veo las cosas y también en mi hermano”, dijo Rodgers. “Ella ya me enseñó esto, me ha dejado este tipo de maravillosa apreciación. Sabes, cuando estamos de gira, siempre miro la naturaleza y veo lo que me rodea, ahora es aún más conmovedor”.

En casa de Rodgers era común ver anime en televisión y también había manga. Aunque ella no habla japonés, creció cerca de esta cultura. Pero “Lain” llegó a la banda de una forma un poco más inesperada a través de su sello discográfico, y como solía pasar con muchos productos culturales en la década de 1990 les tomó un tiempo lograr tener una copia para verla.

“En realidad, fue mucho más tarde, no podíamos conseguirla … luego la volvimos a ver hace un par de años y fue tan interesante”, dijo. “Al principio yo no la entendía del todo, pues ni siquiera tenía celular. No tenía computadoras cuando estábamos escribiendo estos álbumes, realmente no era digital. Y ahora es divertidísimo porque soy muy adicta al celular. Es como una locura. Pero ahora realmente puedo apreciar lo visionaria que fue la serie y cómo acogió la idea de estar conectados y todo eso”.

Rodgers estudió zoología y se especializó en comportamiento de gorilas en cautiverio, pero el título de “The Race of a Thousand Camels” no viene de su interés por los animales y la preservación del medio ambiente, sino de un sueño con Popeye montando un camello con la canción “Caravan” de Duke Ellington de fondo. Cuando le contó el sueño a sus compañeros de banda, el tecladista Paul Turrell hizo un programa de computadora con la cabeza de cada uno de ellos en una carrera.

“Lo llamamos Race of a Thousand Camels, así que cuando llegó el momento de elegir el álbum, Paul y yo dijimos, llamémoslo ‘Race of a Thousand Cammels’, que obviamente luego cambió a ‘Twilight’ porque la gente se volvió más sensata después de eso”, señaló.