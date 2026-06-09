Preparan apertura de nuevo puente entre Canadá y EEUU

Un nuevo puente construido en Canadá sobre el río Detroit, que el presidente estadounidense Donald Trump, amenazó con bloquear, abrirá pronto, manifestó el primer ministro canadiense Mark Carney el martes.

Para el viernes está prevista la ceremonia de apertura del Puente Internacional Gordie Howe, de propiedad conjunta de Canadá y del estado estadounidense de Michigan, y el tráfico comenzará a circular pocos días después.

Trump exigió en febrero que Canadá ceda al gobierno estadounidense al menos la mitad de la propiedad del puente y aceptara otras demandas no especificadas, en una de sus muchas andanadas por cuestiones de comercio transfronterizo.

El puente, que conectaría Windsor, Ontario, y Detroit, y que sería una arteria económica vital entre Canadá y Estados Unidos, originalmente iba a abrir más temprano este año, según información en el sitio web del proyecto.

El puente lleva el nombre de Howe, el fallecido jugador canadiense de hockey que pasó 25 temporadas con los Detroit Red Wings.

El proyecto fue negociado por el exgobernador de Michigan Rick Snyder —republicano— y financiado por el gobierno canadiense para ayudar a aliviar la congestión en el actual Puente Ambassador y el túnel Detroit-Windsor. Las obras están en marcha desde 2018.

“Obviamente el puente estará abierto al final de la semana. Un símbolo de, pero también un hecho de cooperación entre nuestros países”, declaró Carney a los periodistas mientras entraba al Parlamento.

“Es excelente para los canadienses que cruzan la frontera, los estadounidenses que cruzan la frontera y para el comercio”, añadió, al calificarlo como “noticias positivas”.

Trump amenazó con bloquear el puente durante revisiones al acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. El mandatario ha adoptado una postura de línea dura antes de esas conversaciones, incluyendo nuevas amenazas arancelarias.

Carney, por su parte, ha denunciado en el escenario mundial la coerción económica por parte de Estados Unidos.

La senadora Elissa Slotkin, demócrata de Michigan, ha dicho que el proyecto financiado por Canadá es un “enorme impulso” para su estado y su futuro económico.

Michigan es un estado pendular que Trump ganó en 2016 y 2024.

Snyder escribió en un artículo de opinión en The Detroit News a principios de este año que Trump estaba equivocado al afirmar que Canadá es propietaria tanto del lado estadounidense como del lado canadiense del puente Gordie Howe.

“Canadá y el estado de Michigan son propietarios 50/50 del nuevo puente”, escribió Snyder. “Canadá fue maravilloso y financió el puente completo. Será reembolsada con intereses mediante peajes. Michigan y Estados Unidos obtuvieron su mitad de la propiedad sin inversión”.

El puente Gordie Howe se sumará al Puente Ambassador, de propiedad privada, como el segundo tramo que conecta Detroit y Windsor, Ontario.

El Puente Ambassador es considerado el cruce fronterizo más transitado entre Estados Unidos y Canadá, y transporta el 25% de todo el comercio entre ambos países. Desempeña un papel especialmente importante en la fabricación de automóviles.

Empresas controladas por la familia Moroun, propietaria del Puente Ambassador, habían demandado anteriormente para impedir que se construyera el puente Howe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.