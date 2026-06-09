Irán afirma que perdió su asignación de entradas para el Mundial a solo días del torneo

La Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) ha afirmado que su asignación de entradas para la Copa del Mundo ha sido retirada tan solo unos días antes de que comience el evento futbolístico más importante del mundo.

Esto deja a los aficionados que ya habían hecho planes de viaje sin poder asistir a los partidos de su equipo, y la FFIRI lo califica como una decisión para “sabotear la presencia de los aficionados iraníes” en el torneo.

“Esto ocurre a pesar de que muchos aficionados al fútbol iraní, confiando en el proceso anunciado oficialmente, ya habían hecho los planes necesarios para asistir a los partidos”, añadió en un comunicado.

Afirmó que la medida era “contraria al espíritu que rige las competiciones internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes”.

Según las normas de la FIFA, cada país participante recibe el 8 % de las entradas para cada partido, que se asignan a su federación para su distribución oficial entre los aficionados, y a Irán le corresponde la asignación estándar.

Sin embargo, la FFIRI afirma ahora que esta autorización fue revocada pocos días antes de su primer partido del Grupo G contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, el 15 de junio.

“En una medida inesperada, se ha retirado la asignación concedida a la Federación Iraní de Fútbol y, dadas las circunstancias actuales, la federación no puede proporcionar ni una sola entrada a los aficionados de la selección nacional”, continuaba el comunicado.

Irán, que ya ha acusado a EE. UU. de “comportamiento discriminatorio” por denegar visados a miembros clave de su personal, ha denunciado esto como una “obstrucción” a los aficionados iraníes.

La presencia de Irán en el torneo de este verano quedó en entredicho tras el estallido de la guerra con EE. UU. e Israel en febrero.

El equipo ha trasladado su base a Tijuana, México, tras los informes que indicaban que la Administración Trump no lo quería en su base original prevista en Tucson, Arizona.

Los visados estadounidenses para los jugadores no se aprobaron hasta el viernes, pero a varios miembros del personal, incluido Mehdi Taj, presidente de la federación iraní de fútbol, se les denegaron las visas.

Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México, dijo que las visas se habían emitido bajo la estricta condición de que el equipo abandonara territorio estadounidense el mismo día de sus partidos.

Esto ocurre a pesar de las normas del Mundial, que establecen que se espera que cada equipo viaje el día anterior a cada partido para asistir a una rueda de prensa en el estadio.

Irán disputará todos sus partidos de la fase de grupos en EE. UU.: se enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y a Egipto en Seattle.

Ni la FIFA ni el Gobierno estadounidense se han pronunciado públicamente al respecto.

Traducción de Sara Pignatiello