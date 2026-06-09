Acusado de apuñalar a ucraniana en Carolina del Norte no puede ser enjuiciado por salud mental

Un hombre acusado de matar a puñaladas a una refugiada ucraniana en un tren de Carolina del Norte no puede por el momento ser juzgado debido a su enfermedad mental, y se someterá a tratamiento médico para intentar restablecer su capacidad procesal, dictaminó un juez federal el martes.

Decarlos Brown Jr., de 35 años, enfrenta un cargo federal por causar una muerte en un sistema de transporte masivo en el homicidio de Iryna Zarutska, de 23 años, en Charlotte, un cargo punible con la pena de muerte. Un caso estatal separado contra Brown, en el que está acusado de asesinato en primer grado, está en pausa a la espera del resultado del caso federal.

A solicitud de los abogados de Brown, el juez de distrito Kenneth D. Bell determinó que el procesado no es actualmente competente para ser juzgado y le ordenó pasar hasta cuatro meses en una instalación médica penitenciaria para intentar restablecer su capacidad.

Los abogados defensores señalaron en un escrito judicial presentado el martes que Brown insistió en que proporcionaran al juez la siguiente información: “Me gustaría decirle al tribunal que tengo una emergencia corporal. Alguien tiene acceso total a mi cuerpo y me está controlando de manera indebida. Y las fuerzas del orden se niegan a investigarlo. Y requiere una investigación. Cuando describí la tecnología que alguien estaba usando, me diagnosticaron erróneamente esquizofrenia”.

Una evaluación forense realizada por examinadores federales fue presentada bajo sello en el caso federal en abril. Determinó que Brown “en este momento no es competente para ser juzgado, pero que su pronóstico para recuperar la competencia es favorable con una terapia de medicación adecuada”, escribió el juez en su orden.

Brown “padece una enfermedad o defecto mental que le impide comprender la naturaleza y las consecuencias del proceso o ayudar adecuadamente en su defensa”, escribió Bell.

El juez ordenó remitir a Brown a custodia del fiscal general para su hospitalización y tratamiento “a fin de determinar si existe una probabilidad sustancial” de que pueda ser enjuiciado “en un futuro previsible”.

Una vez concluido ese periodo, el juez determinará si se ha restablecido la competencia de Brown y si el caso puede avanzar, si se necesita tratamiento adicional o si no es posible que Brown llegue a ser competente, escribió el juez.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.