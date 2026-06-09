Hijo de Rob Reiner pide dinero del fideicomiso para su defensa por matar a sus padres

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, busca recuperar dinero no pagado de un fideicomiso que sus padres establecieron para él, al afirmar que lo necesita para ayudar en su defensa ante los cargos de que los mató.

Una petición presentada por los abogados civiles de Nick Reiner, de 32 años, en un tribunal del condado de Los Ángeles el lunes señala que los fideicomisarios que supervisan los fondos se los han negado sin justificación legal, y que él los necesita y debe recibirlos ahora.

“Nick amaba a sus padres y está devastado por sus muertes. Pero los hechos sobre lo que les ocurrió y lo que no les ocurrió no están en cuestión en este litigio del fideicomiso”, señala la petición. “Como cualquier persona acusada de un delito, se presume la inocencia de Nick, y tiene derecho a preparar su defensa con los recursos que legalmente le pertenecen”.

El director y figura destacada de Hollywood Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, fueron apuñalados hasta la muerte en su casa en la exclusiva zona de Brentwood, en Los Ángeles, el 14 de diciembre. Nick Reiner fue arrestado horas después y desde entonces se ha declarado no culpable de dos cargos de asesinato.

Reiner contrató al abogado privado de alto perfil Alan Jackson para que lo representara, pero menos de un mes después Jackson dejó el caso por motivos que dijo que no podía compartir. La nueva presentación revela que los hermanos de Reiner, Jake y Romy Reiner, inicialmente habían aceptado pagar a Jackson, pero luego cambiaron de postura.

En una declaración incluida con la petición, Jackson manifestó que “mi firma está lista, dispuesta y en condiciones de retomar la representación del señor Reiner” si los fondos quedan disponibles.

La presentación sostiene que, aparte del fideicomiso familiar más grande de los Reiner, que no está en cuestión, Rob y Michele Reiner establecieron fideicomisos individuales más pequeños para Nick Reiner y sus hermanos. Señala que dejaron “instrucciones inequívocas” en el fideicomiso de Nick Reiner, establecido en 1993, para que recibiera la mitad del dinero al cumplir 30 años y el resto a los 35.

Pero, según la presentación, Reiner nunca recibió los fondos a los que tenía derecho a los 30, y el fideicomisario que los supervisa desde febrero, el abogado Paul R. Kanin, ha dado “una serie cambiante de excusas y justificaciones” para negarle el dinero, incluidas preocupaciones sobre la competencia de Reiner que no tienen relación con un desembolso que es obligatorio.

Reiner afirma que también debería recibir de inmediato el dinero que le correspondía a los 35, porque su defensa y su necesidad de artículos básicos en la cárcel lo requieren.

La petición indica que el fideicomiso tiene al menos 1,5 millones de dólares en activos, pero que Kanin no comparte el monto exacto de su valor.

Kanin no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado fuera del horario laboral en el que se solicitaban comentarios.

Los procedimientos en el caso de asesinato contra Reiner avanzan lentamente. Está previsto que regrese al tribunal para una audiencia previa al juicio en septiembre. Puede ser condenado a la pena de muerte, pero el fiscal de distrito Nathan Hochman ha dicho que su oficina aún no ha decidido si la solicitará.

Las autoridades no han dicho nada sobre posibles motivos, y las filtraciones en el caso han sido prácticamente inexistentes por ambas partes. Una orden judicial ha mantenido en secreto la mayoría de los detalles de la autopsia. Muchas de las preguntas más básicas sobre el homicidio siguen sin respuesta pública.

El día que dejó el caso, Jackson, al hablar fuera del tribunal, declaró de manera tajante que “de conformidad con las leyes de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato”.

Jake Reiner dio en abril su primer relato detallado de la experiencia de perder a sus padres y tener a su hermano en el centro de todo, al calificarlo como “una pesadilla en vida” que es “demasiado devastadora para comprender”.

Rob Reiner fue un director prolífico cuya obra incluyó algunas de las películas más memorables y populares de las décadas de 1980 y 1990. Entre sus créditos figuran “This is Spinal Tap” ("Esto es Spinal Tap"), “Stand By Me” ("Cuenta conmigo"), “A Few Good Men” ("Cuestión de honor") y “When Harry Met Sally…” ("Cuando Harry conoció a Sally"), en cuya producción conoció a la fotógrafa Michele Singer. Se casaron poco después y estuvieron casados durante 36 años.