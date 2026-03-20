Falleció Chuck Norris, maestro de artes marciales y actor cuya dureza fue leyenda en internet

Chuck Norris, el gran maestro de artes marciales y estrella de acción cuyos papeles en “Walker, Texas Ranger” y otros programas de televisión y películas lo convirtieron en un tipo duro icónico —lo que desató parodias en internet y la admiración de presidentes—, murió a los 86 años.

Norris murió el jueves, en lo que su familia describió como una “muerte repentina”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.