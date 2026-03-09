Saturday Night Live se ha burlado de Timothée Chalamet por su polémica afirmación de que “a nadie le importa” la ópera y el ballet.

Chalamet (30) ha sido objeto de críticas en Internet después de que hablara sobre la disminución del público para las artes durante un panel para Variety el 21 de febrero con Matthew McConaughey.

“Y no quiero trabajar en ballet u ópera, o cosas en las que haya que luchar para mantenerlas vivas, a pesar de que ya a nadie le importa. Todo el respeto a la gente del ballet y la ópera”, dijo Chalamet durante la conversación.

El comentario provocó la reacción de varias compañías de ópera y ballet, así como de artistas de todo el mundo, y el programa satírico Saturday Night Live (SNL) se sumó a las críticas durante el segmento “Weekend Update” del episodio del sábado, presentado por el actor Ryan Gosling.

“Timothée Chalamet está siendo criticado por las principales organizaciones de ópera y ballet después de que dijera que a nadie le importan esas formas de arte”, dijo la estrella de SNL Colin Jost, preparándose para el remate de la broma.

El presentador de “Weekend Update” concluyó: “Chalamet hizo el comentario en una gira de prensa de su película sobre... ping-pong”.

open image in gallery Timothée Chalamet ha sido criticado recientemente por unos comentarios virales que hizo sobre la ópera y el ballet ( Getty Images )

open image in gallery Colin Jost (izquierda), de 'Saturday Night Live', criticó a Chalamet por sus comentarios, señalando que su última película se centra en el ping-pong, un deporte con un público especializado ( NBC/Getty Images )

Chalamet está nominado al Oscar por su interpretación en Marty Supreme, la película de Benny Safdie sobre un jugador de ping-pong en los años 50. Aún no ha respondido a las reacciones suscitadas por sus comentarios.

El actor hizo estos polémicos comentarios en respuesta a McConaughey, que sacó a colación el tema de la competencia por la capacidad de atención del público.

“En esta época de periodos de atención más cortos, de anuncios verticales de 12 segundos, ¿estamos perdiendo la capacidad atención?”, le preguntó McConaughey, y acotó que los estudios parecen estar recortando los primeros actos de sus películas para llegar más rápidamente al “conflicto”.

Chalamet respondió diciendo que todavía hay apetito para películas de ritmo más lento, citando Frankenstein de Netflix como ejemplo. Y aclaró: “Hace falta dejar claro que se trata de una película seria, porque sí hay gente que solo quiere entretenerse, y rápido”.

“En realidad estoy justo en el medio, Matthew”, expresó, y continuó: “Admiro a la gente, y yo mismo lo he hecho, que va a un programa de entrevistas y dice: 'Oye, tenemos que mantener vivas las salas de cine, tenemos que mantener vivo este género', y otra parte de mí siente que si la gente quiere verlo, como con Barbie y Oppenheimer, van a ir a verlo y se van a sentir orgullosos por ello”.

A continuación, hizo su comentario viral, y añadió riendo: “Acabo de perder 14 céntimos de audiencia. Estoy atacando sin motivo”.

Traducción de Sara Pignatiello