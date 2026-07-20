Excavación en Taiwán busca restos de soldados japoneses perdidos en naufragio de II Guerra Mundial

Con la cabeza inclinada, expertos rindieron sus respetos el lunes antes de una excavación destinada a recuperar los restos de soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial en el sur de Taiwán.

El sitio está vinculado al hundimiento de un buque de transporte militar y de otras embarcaciones en el canal de Bashi después de que fueran atacadas por fuerzas de Estados Unidos en 1944. Según la historiadora Kazuko Tachi, quien también es activista involucrada en los esfuerzos de recuperación, más de 4.700 soldados y tripulantes murieron, mientras que 65 sobrevivieron.

Taiwán, una isla autogobernada que China reclama como parte de su territorio, fue una colonia japonesa desde 1895 hasta el final de la guerra.

“Se cree que muchos cuerpos del buque hundido llegaron a esta costa”, declaró Tatsuaki Inoue, en representación de la Asociación Japonesa para la Recuperación y Repatriación de Caídos en las Guerras.

La excavación en el municipio de Hengchun está prevista para continuar durante una semana. Si se encuentran restos japoneses y se pueden extraer muestras de ADN, se enviarán a Japón durante una misión futura.

Japón promulgó una ley en 2016 para acelerar la recuperación de restos de guerra, un esfuerzo que se ha extendido hasta 2030 e incluye pruebas de ADN ampliadas.

Miles siguen desaparecidos tras la Segunda Guerra Mundial

Los registros oficiales japoneses indican que unos 41.900 soldados que combatieron por Japón durante la Segunda Guerra Mundial murieron en Taiwán. Se han recuperado alrededor de 26.300 cuerpos y 15.600 siguen desaparecidos.

La última excavación en Taiwán se realizó en 1975, cuando se encontraron 242 cuerpos.

“Sentimos mucho haberlos hecho esperar durante tanto tiempo", indicó Inoue. "Pero, por otro lado, estamos muy contentos de haber llegado a poder excavar en busca de sus restos”.

Historiadores, residentes y voluntarios japoneses que viven en Taiwán pasaron años realizando entrevistas y recopilando registros históricos para establecer qué pudo haber ocurrido con quienes fueron arrastrados hasta la costa.

Creen que los cuerpos pudieron haber sido recogidos por residentes y colocados juntos en una zona costera rocosa cerca de la salida de descarga de la Tercera Central Nuclear de Taiwán, donde quizá aún permanezcan.

Participación de grupos religiosos

Más de 2,4 millones de soldados japoneses murieron en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial. Los restos de aproximadamente 1 millón aún no han sido recuperados.

En respuesta a la demanda pública, el gobierno japonés aplicó tres planes para recuperar restos entre las décadas de 1950 y 1970, señaló Akira Nishimura, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Tokio.

“Para las familias en duelo que no han recibido los restos de sus seres queridos, la falta de certeza sobre dónde y cómo encontraron el final sus familiares —y la sensación de que no pudieron darles una despedida adecuada— probablemente sea una de las principales razones por las que la recuperación de restos continúa incluso 80 años después”, apuntó Nishimura.

Añadió que las organizaciones religiosas y los voluntarios han desempeñado un papel clave en la recuperación de restos y en la realización de servicios conmemorativos, ofreciendo consuelo a las familias en duelo y ayudando a preservar la memoria de quienes nunca regresaron.

En Pingtung, donde comenzó la excavación el lunes, dos sitios honran a los muertos japoneses de la guerra.

Un monumento dedicado a los espíritus de los soldados japoneses caídos se alza junto al templo Chaoyin, donde una inscripción dice: “Oramos por la paz de toda la humanidad en el mundo”.

El templo está dedicado a quienes murieron en el canal de Bashi durante la guerra. En el interior hay una bandera japonesa junto a una estatua del bodhisattva budista Ksitigarbha, quien supuestamente guía y protege las almas de los difuntos.

Muchos japoneses murieron en el mar

Las pérdidas japonesas durante la guerra fueron inusuales en el sentido de que muchos soldados y marineros murieron en el mar, dejando sus restos sin recuperar, sostuvo Beatrice Trefalt, profesora asociada de estudios japoneses en la Universidad Monash, en Australia.

“Debido a la enorme incertidumbre sobre quién murió o no, o cómo, la búsqueda de restos ha sido una constante en la historia japonesa de posguerra”, explicó Trefalt.

Agregó que muchas familias creen que el gobierno tiene la responsabilidad de reconocer a quienes fueron reclutados y murieron durante el conflicto.

Tachi se enteró del destino de los soldados japoneses que murieron en el canal de Bashi solo después de mudarse a Taiwán. Tras escuchar a los lugareños relatar esa historia, decidió involucrarse en la recuperación de sus restos.

“Esos tíos taiwaneses me enseñaron la importancia de celebrar un servicio conmemorativo por los muertos de la guerra", expresó Tachi. "Han pasado más de 80 años desde que terminó la guerra, pero creo que es importante rezar por los muertos de la guerra, y seguiré haciéndolo”.

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Hernández reportó desde Beijing. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Mayuko Ono y Mari Yamaguchi en Tokio.

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La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.