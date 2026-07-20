Starmer dice que su trabajo está hecho antes de que Burnham asuma como primer ministro británico

Keir Starmer afirmó el lunes que “mi trabajo está hecho”, mientras se preparaba para salir de Downing Street por última vez para dimitir como primer ministro británico.

El dirigente saliente, obligado a dimitir por su propio partido, afirmó que Reino Unido es ahora “más fuerte y más justo que hace dos años”, cuando asumió el cargo.

Starmer habló frente al número 10 de Downing St. antes de dirigirse al Palacio de Buckingham para presentar su dimisión al rey Carlos III.

Su sucesor, Andy Burnham, pronunciará un discurso en el mismo lugar después de que el rey lo nombre formalmente primer ministro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.