Putin se reúne con la canciller norcoreana en un nuevo contacto diplomático de alto nivel

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió a la ministra norcoreana de Exteriores y agradeció a Pyongyang su apoyo a su guerra contra Ucrania, en un nuevo contacto diplomático de alto nivel entre ambos países, informaron medios estatales rusos.

La visita de la ministra norcoreana, Choe Son Hui, se produce sin una ocasión evidente, como un evento diplomático multilateral o un aniversario estatal, y ha suscitado especulaciones de que podría estar coordinando una posible visita a Rusia del líder norcoreano, Kim Jong Un. Los medios estatales norcoreanos informaron que Choe partió hacia Rusia el sábado por invitación del ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, pero aún no han comentado el propósito de su visita.

Yoon Min Ho, portavoz del Ministerio de Unificación de Corea del Sur, que gestiona los asuntos relacionados con Corea del Norte, declaró el lunes que Seúl seguía de cerca las reuniones, pero evitó evaluar si Moscú y Pyongyang estaban conversando sobre otra cumbre entre sus líderes.

La agencia de noticias rusa Tass informó que Putin, durante su reunión con Choe en el Kremlin el domingo, elogió las relaciones bilaterales entre los países y reiteró su “gratitud al liderazgo y al pueblo norcoreanos” por respaldar sus operaciones militares contra Ucrania. Choe le dijo a Putin que Kim sigue comprometido con el “desarrollo integral” de las relaciones con Rusia, según Tass.

Kim viajó al Lejano Oriente ruso para cumbres con Putin en 2019 y 2023. Putin invitó a Kim a visitar Rusia nuevamente durante su cumbre en Pyongyang en junio de 2024, donde los líderes firmaron un acuerdo de asociación estratégica que promete ayuda mutua si cualquiera de los dos países enfrenta una agresión.

En los últimos años, Kim ha convertido a Rusia en la prioridad de su política exterior, al enviar miles de tropas y enormes suministros de armas para apoyar la guerra de Putin en Ucrania, posiblemente a cambio de ayuda económica y transferencias de tecnología que, según algunos expertos, están ayudando a impulsar las capacidades militares de Corea del Norte.

Kim también ha buscado estrechar vínculos con China, lo que incluyó recibir al presidente chino Xi Jinping para una cumbre en junio en Pyongyang, mientras adopta la idea de una “nueva Guerra Fría” y proyecta a Pyongyang como parte de un frente unido contra Washington.

La visita de Choe a Moscú se produjo poco después de que Corea del Norte y China intercambiaran visitas de alto nivel, con el primer ministro del gabinete norcoreano, Pak Thae Song, principal funcionario económico de Kim, reuniéndose con Xi en Beijing, y Wang Huning, miembro del poderoso Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista Chino, visitando a Kim en Pyongyang este mes.

Kim ha suspendido todo diálogo significativo con Estados Unidos y Corea del Sur desde el colapso de su diplomacia nuclear con el presidente estadounidense Donald Trump en 2019. Ha utilizado la guerra de Rusia en Ucrania como distracción para acelerar el avance de su programa de armas nucleares y misiles, al tiempo que exige que Washington abandone sus llamados al desarme nuclear de Corea del Norte como condición previa para las conversaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.