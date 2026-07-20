Filipinas acusa a guardacostas chinos de herir a un marinero en un bajío en disputa

El ejército filipino acusó el lunes a guardacostas chinos a bordo de una lancha motorizada de golpear repetidamente en la cabeza con una porra de madera a un marinero filipino el lunes en un banco de arena en disputa en el mar de China Meridional, lo que le causó heridas y dañó su embarcación más pequeña.

Otros marineros filipinos grabaron en video la agresión en el muy disputado Bajo de Masinloc —también conocido como banco de arena Second Thomas—, en un suceso que provocó airadas condenas de funcionarios filipinos. Elogiaron al personal de la Armada filipina y señalaron que no hizo nada que pudiera haber provocado una escalada.

Las autoridades chinas no se pronunciaron en un primer momento sobre el incidente, pero han reiterado en repetidas ocasiones su reclamación sobre el banco de arena y sobre prácticamente todo el mar de China Meridional. Han exigido que Manila retire un buque de la Armada varado desde hace mucho tiempo y ahora oxidado, el BRP Sierra Madre, que está tripulado por personal de la Armada filipina y sirve como un frágil puesto avanzado territorial.

El ejército filipino indicó que una lancha inflable de la guardia costera china con ocho efectivos fue desplegada desde un barco y se acercó a corta distancia del BRP Sierra Madre, maniobrando alrededor mientras sus ocupantes tomaban fotos y video.

Marineros filipinos a bordo de dos lanchas de goma pidieron a los chinos que se alejaran de manera no confrontacional. “El personal de la embarcación de la guardia costera china reaccionó de forma violenta y agresiva al golpear en la cabeza con una porra de madera a un miembro de la Armada de Filipinas, causándole lesiones y dañando la lancha de goma de la Armada”, afirmó el ejército filipino.

Se estaba evaluando el alcance de la lesión del marinero filipino para determinar si requería una evacuación médica, añadió.

“Ningún acto de coerción o agresión nos disuadirá de cumplir nuestro mandato constitucional ni de ejercer los derechos legítimos de Filipinas en el mar de Filipinas Occidental”, afirmó el ejército, usando el nombre filipino para el mar de China Meridional.

El Departamento de Defensa Nacional emitió su propio comunicado al respecto. “El más reciente acto de violencia y hostigamiento cometido por la guardia costera de China contra personal de la Armada filipina… se suma a un claro patrón de comportamiento provocador y hostil y contribuye aún más al déficit de confianza y credibilidad de la República Popular China”, indicó.

Filipinas encalló deliberadamente el Sierra Madre en las aguas poco profundas del banco de arena Second Thomas en 1999 para que sirviera como puesto avanzado territorial. China, que también reclama el lugar, posteriormente rodeó el bajío con sus barcos en un tenso enfrentamiento territorial que se ha prolongado durante años.

Las disputas territoriales, que llevan mucho tiempo latentes y que también involucran a Brunéi, Malasia, Vietnam y Taiwán, ocupan un lugar destacado en la agenda de las conversaciones anuales en Manila esta semana entre los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y su homólogo chino, Wang Yi.

Ambas partes han estado negociando un pacto de no agresión que busca evitar un gran conflicto armado que podría arrastrar a Estados Unidos, que ha prometido ayudar a disuadir la creciente agresión china y defender la libertad de navegación en esta transitada vía marítima.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.