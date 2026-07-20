El capo Ismael "El Mayo" Zambada será condenado a cadena perpetua en EEUU

El capo mexicano Ismael “El Mayo” Zambada será sentenciado el lunes a cadena perpetua en un tribunal de Estados Unidos, un castigo garantizado tras declararse culpable el año pasado de cargos de narcotráfico.

La sentencia de Zambada en el tribunal federal de Brooklyn culmina la lucha de años del gobierno estadounidense por llevar ante la justicia al cofundador del cártel de Sinaloa, que durante mucho tiempo logró eludir la detención. Fue arrestado en 2024 después de decir que lo secuestraron en México y lo trasladaron en avión a Texas.

Zambada, de 76 años, ordenó torturas y planeó asesinatos mientras él y el cofundador del cártel, Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo convirtieron en la mayor organización de tráfico de drogas del mundo e inundaron Estados Unidos con toneladas de cocaína, fentanilo, metanfetamina y otras drogas, dijeron los fiscales.

“El Mayo” era considerado el estratega y negociador del cártel y estaba más involucrado en sus operaciones cotidianas que Guzmán, quien fue declarado culpable en 2019 y cumple cadena perpetua en la prisión federal Supermax en Florence, Colorado.

Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 después de que los fiscales dijeron que no intentarían obtener la imposición de la pena de muerte. En declaraciones a un intérprete, se disculpó con todos los que han sufrido o se han visto afectados por sus acciones.

Ha pedido cumplir su condena en un hospital penitenciario. Él alega que “lidia con una serie de complejos problemas de salud relacionados con la edad” y “necesitará acceso continuo a atención médica”, expresó su abogado Frank Perez en un informe sobre la sentencia.

Los fiscales federales le pidieron al juez Brian M. Cogan que tome en cuenta “los graves riesgos de seguridad continuos” que representa “El Mayo”, alegando que algunas instalaciones “podrían no ser apropiadas para las preocupaciones de seguridad que se presentan”.

Los jueces suelen hacer recomendaciones sobre dónde deben cumplir su condena los reclusos, pero la decisión final le corresponde a la Oficina Federal de Prisiones.

Zambada “fue uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo, si no el que más”, afirmaron los fiscales en un escrito de sentencia. “Sería difícil exagerar la magnitud” de sus delitos y la escala de la “corrupción, la violencia y otros daños que propagó por México, Estados Unidos y el mundo”.

Además de la cadena perpetua, también enfrenta sanciones financieras por 15.000 millones de dólares, que, según los fiscales, reflejan las ganancias derivadas de los delitos del cártel bajo su liderazgo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.