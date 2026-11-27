El recuento final de votos de las elecciones en Nueva Zelanda, publicado el viernes, mostró que ni los titulares de derecha ni el bloque opositor de izquierda obtuvieron suficientes escaños en el Parlamento para formar un gobierno con mayoría, lo que deja una perspectiva de negociaciones largas y tensas para romper el estancamiento.

Las elecciones del 7 de noviembre fueron las más reñidas en años, y el bloque conservador concluyó la noche con una mayoría ínfima. Pero tras el conteo de 400.000 de los llamados votos especiales, incluidos los emitidos por neozelandeses que viven en el extranjero, la Comisión Electoral informó el viernes que el principal partido de centroderecha, el Nacional, encabezado por el primer ministro Christopher Luxon, había perdido dos escaños y terminó con 40.

Eso dejó a los partidos de derecha con un total de 65 escaños en un Parlamento de 130, cuando se necesitan 66 para un gobierno de mayoría. La oposición de izquierda, liderada por Chris Hipkins, del Partido Laborista, obtuvo 58 escaños, uno más que en la noche electoral. El propio Laborismo ganó 36 de esos escaños, sin cambios respecto a la noche de los comicios.

Las cifras dejan a un nuevo integrante del Parlamento, el Partido de la Oportunidad —un grupo centrista que obtuvo siete escaños— como el que decidirá qué forma tendrá el próximo gobierno. Aunque sus siete escaños aparentemente serían insuficientes para llevar a la izquierda al poder, Luxon y sus socios de gobierno de derecha afrontan negociaciones prolongadas con el de la Oportunidad para concretar un acuerdo de gobernabilidad.

El Partido de la Oportunidad, encabezado por la consultora empresarial Qiulae Wong —de 38 años y recién llegada a la política— no está alineado con ninguno de los dos bloques, y Wong ha señalado que podría trabajar con cualquiera de los bandos para formar un gobierno. Sus promesas de un centrismo basado en evidencia y de poner fin a las disputas partidistas parecieron haber atraído a los votantes, que con el resultado propinaron un duro reproche a los principales partidos, el Nacional y el Laborista, que durante mucho tiempo han predominado en la política de Nueva Zelanda.

El recuento final mostró más apoyo a partidos minoritarios en los flancos ideológicos que antes. En total se emitieron 2,8 millones de votos.

Entre los partidos de derecha que tradicionalmente han respaldado al Nacional, el libertario ACT obtuvo 13 escaños y el populista NZ First consiguió 12. Entre los partidos que apoyan al Laborista, los Verdes, de tendencia izquierdista, ganaron 17 escaños —uno más que en la noche electoral—, y Te Pati Māori, un grupo que defiende los derechos de los indígenas, obtuvo cinco.

Los neozelandeses emiten dos votos en las elecciones: uno por su partido político preferido y otro por su representante local. El país tiene una sola cámara parlamentaria y carece de estados, lo que significa que el gobierno central tiene la última palabra respecto al rumbo que tomará la nación.

Tanto el Laborista como el Nacional obtuvieron menos del 30% del voto por partido preferido, un resultado considerado castigador para ambos. En el recuento final, el Nacional obtuvo el 28,35% y el Laborista el 29,88%.

Sin embargo, el Nacional consiguió más escaños en el Parlamento porque más de sus candidatos ganaron contiendas locales. Ahora Luxon y su partido afrontan un extenuante periodo de negociaciones mientras intentan formar un gobierno de cuatro partidos, que incluiría a los legisladores de Wong.

Antes de las elecciones, Luxon descartó tajantemente colaborar con el Partido de la Oportunidad. Las cinco políticas que este nuevo partido califica de “condiciones innegociables” incluyen medidas más contundentes contra el cambio climático y la prohibición de la pesca de arrastre de fondo, propuestas que se oponen directamente a las posturas de NZ First y ACT.

Sin embargo, Luxon dijo el viernes a los periodistas en el Parlamento que prevé formar una coalición entre los cuatro partidos, dando marcha atrás en su postura sobre trabajar con Wong. Advirtió que el país podría enfrentar una larga espera.

“Estas negociaciones pueden ser difíciles y podrían llevarse algo de tiempo", manifestó. "Pero hacerlo bien importa mucho más que hacerlo rápido”.

Wong dijo a los periodistas que, entre las opciones que su partido consideraría, se incluyen un acuerdo formal de coalición y el denominado acuerdo de “confianza y aportación”, en el que los legisladores del Partido de la Oportunidad respaldarían los proyectos de ley del gobierno caso por caso.

El influyente papel de la Oportunidad fue un ascenso asombroso para un partido que había hecho tres intentos fallidos de llegar al Parlamento antes de que Wong se convirtiera en su líder hace menos de un año.

Si no se puede formar un gobierno, Nueva Zelanda podría tener que convocar a nuevas elecciones. Las negociaciones no habían comenzado antes de que se diera a conocer el resultado final el viernes, porque el ajustado desenlace de la noche electoral hizo que los líderes de los partidos prefirieran esperar a que se anunciaran los totales confirmados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.