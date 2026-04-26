Uno de los incendios forestales en Georgia se duplica en tamaño

Uno de los dos grandes incendios forestales en el sureste de Georgia sigue creciendo y ahora supera los 80 kilómetros cuadrados (31 millas cuadradas), informaron las autoridades el domingo.

El incendio de la autopista 82 arde desde el 20 de abril y, hasta el sábado, había destruido al menos 87 viviendas. Las autoridades indicaron el domingo por la mañana que solo estaba contenido en un 7%.

La autopista 82 en el condado de Brantley está a unos 56,3 kilómetros (35 millas) al norte de la línea estatal con Florida.

“El incendio básicamente duplicó su tamaño anoche", declaró en Facebook el administrador del condado de Brantley, Joey Cason. "Es un incendio dinámico que se verá afectado por el viento”.

Se esperaban ráfagas de viento de alrededor de 24 km/h (15 mph) el domingo.

Cason también manifestó que podrían emitirse avisos de evacuación el domingo y que los residentes deberían acatarlos.

Agregó: “Tuvimos gente que no evacuó y casi queda atrapada por ese incendio. Va a ser otro día potencialmente malo de incendios a medida que los vientos aumenten más tarde en el día”.

Un segundo incendio, a unos 110 kilómetros (unas 70 millas) al suroeste, en los condados de Clinch y Echols, cerca de la línea estatal con Florida, había quemado más de 121 kilómetros cuadrados (46 millas cuadradas), destruido al menos 35 viviendas y solo estaba contenido en alrededor de un 10% hasta el sábado. Ese incendio se inició por chispas de una operación de soldadura.

El incendio de la autopista 82 comenzó cuando un globo metalizado golpeó líneas eléctricas energizadas. Eso creó un arco eléctrico que encendió material combustible en el suelo.

Más equipos deben llegar el domingo y el lunes para ayudar a combatirlo, indicó Cason.

“Se están volcando muchísimos recursos en este incendio para, con suerte, ponerlo bajo control o apagarlo", indicó. "Toda esta situación es desgarradora”.

Las cifras actualizadas de viviendas dañadas o destruidas por el incendio no estaban disponibles, informó Susie Heisey, portavoz del Equipo de Manejo de Incidentes del Área Sur.

“Nuestros bomberos trabajaron con muchísima intensidad y tuvieron mucho éxito protegiendo estructuras y viviendas particulares, pero también hubo pérdidas”, señaló Heisey.

Debido a que el incendio continúa, todavía no se puede enviar a investigadores para evaluar los daños, añadió.

Los bomberos han estado combatiendo más de otros 150 incendios forestales en Georgia y Florida, que han llevado humo a lugares lejanos lo que ha activado advertencias sobre la calidad del aire.

Esta primavera arde una cantidad inusualmente grande de incendios forestales en todo el sureste. Científicos afirman que la amenaza de incendios se ha intensificado por una combinación de sequía extrema, vientos con ráfagas, cambio climático y árboles muertos que aún cubren algunos bosques tras haber sido derribados por el huracán Helene en 2024.

En el norte de Florida, un bombero voluntario murió el jueves por la noche después de sufrir una emergencia médica no especificada mientras sofocaba un incendio de matorrales. En Georgia no se han reportado muertes ni lesiones por incendios.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.