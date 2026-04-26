Autoridades palestinas consideran un éxito las elecciones locales en Gaza y Cisjordania

Las autoridades palestinas manifestaron el domingo que las elecciones locales en una sola comunidad de Gaza y en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, fueron un éxito y las calificaron como un paso hacia unas elecciones presidenciales largamente postergadas en los territorios y, eventualmente, hacia la condición de Estado.

La Autoridad Palestina, que administra zonas semiautónomas de Cisjordania, pero quedó fuera del plan de alto el fuego para Gaza redactado por Estados Unidos, ha descrito la elección local del sábado en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, como un ensayo en gran medida simbólico mientras la autoridad busca vincular políticamente los territorios.

Fue la primera elección en una parte de Gaza, donde gobierna Hamás, en más de dos décadas. Deir al-Balah, al igual que gran parte del territorio, está devastada por dos años de guerra, pero se libró de una invasión terrestre israelí. La participación allí fue del 23%, pero los funcionarios citaron desafíos, entre ellos el desplazamiento a gran escala y registros desactualizados del registro civil.

Hamás, que controla la mitad de Gaza de la que Israel se retiró el año pasado en virtud del actual alto el fuego, no presentó candidatos y tampoco intentó bloquear la votación.

La participación en las elecciones de Cisjordania fue del 56%, o más de medio millón de personas, sin diferencias drásticas respecto de las elecciones allí en años recientes. Se esperaban los resultados oficiales de la votación más tarde el domingo.

“Todos son conscientes de las condiciones políticas, de seguridad y económicas, la fragmentación del territorio palestino, la guerra en Gaza y el conflicto regional en Irán”, dijo a periodistas Rami Hamdallah, presidente de la Comisión Electoral Central con sede en Ramala y ex primer ministro.

Añadió que “el simple hecho de celebrar las elecciones en Deir al-Balah es un logro significativo, y esperamos celebrar elecciones en otros organismos en toda la Franja de Gaza en un futuro cercano”.

Votantes en Gaza dijeron que acudieron a las urnas pese a una ausencia casi total de servicios públicos. Las elecciones en ambos territorios fueron para definir la composición de los consejos locales encargados de supervisar el agua, las carreteras y la electricidad.

Las elecciones fueron las primeras que se celebraron desde que se promulgaron reformas en respuesta a la presión internacional. Ahora las elecciones permiten votar por individuos en lugar de listas. Con la confianza en los partidos políticos por los suelos, las familias y los clanes fueron más importantes que ellos en la campaña.

Hamdallah calificó la votación como un reflejo de la unidad nacional y agregó que “esperamos que le sigan elecciones presidenciales y legislativas”.

La Autoridad Palestina, sin embargo, no ha celebrado una elección presidencial en 21 años, y el apoyo a ella y al presidente palestino Mahmoud Abbas se ha debilitado por años de corrupción y frustración por los avances —a veces violentos— de colonos judíos en Cisjordania.

La Autoridad Palestina es el representante del pueblo palestino reconocido internacionalmente. Fue expulsada de Gaza después de que Hamás ganó las elecciones parlamentarias en 2006 y tomó el control por la fuerza. Abbas, de 90 años, fue elegido en 2005 para lo que se suponía sería un mandato de cuatro años. La autoridad no ha celebrado elecciones presidenciales ni legislativas desde 2006.

El primer ministro Mohammad Mustafa calificó las elecciones del sábado como “otro paso en el camino hacia la independencia plena”. Israel, bajo el primer ministro Benjamin Netanyahu, sin embargo, se opone a un Estado palestino.

Muchos palestinos quieren algo más que votaciones locales, ya que buscan tener mayor voz sobre su futuro.

Bashar Masri, un destacado empresario palestino-estadounidense, escribió en redes sociales: “Las elecciones municipales son un paso importante, pero no son suficientes... Queremos elecciones generales”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.