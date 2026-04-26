Entre ropa de gala, burrata y gritos de "¡disparos!": Caos en la cena de Trump con corresponsales

La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca es uno de los rituales más tradicionales de Washington, aunque algo incómodo.

Hay una tensión inherente en la sala, con periodistas vestidos de gala que comparten bebidas y comida con muchos de los protagonistas sobre los que informan. Esa fricción fue claramente evidente este año, dada la relación a menudo conflictiva del presidente Donald Trump con los medios.

Ese ritual se vio trastocado de forma drástica la noche del sábado, cuando un hombre armado irrumpió en el lugar e intentó ingresar al salón de baile del hotel donde Trump y secretarios del gabinete estaban reunidos. Los sacaron de allí ilesos y las 2.300 personas presentes se agazaparon entre jadeos, confusión, platos rotos y vino derramado.

Un momento, ¿ese fue el sonido de un disparo?, se preguntó Trump. ¿O algún camarero acababa de dejar caer una bandeja? “Esperaba que fuera una bandeja. Pero no lo era”, dijo el mandatario.

Oz Pearlman, el mentalista contratado como el animador de la velada, estaba realizando un truco de magia para Trump en el escenario cuando se escucharon disparos fuera del salón de baile, le contó a The Associated Press, que tenía allí a dos docenas de periodistas.

Trump había boicoteado cenas anteriores como presidente. Al llegar a la cena, era evidente que tenía cosas que quería decir sobre la cobertura mediática, que parece detestar aun cuando le da oxígeno. “De verdad estaba listo para destrozarlos”, manifestó más tarde en la Casa Blanca.

En las recepciones de cóctel previas a la cena, los asistentes especulaban sobre quién sería blanco de la ira de Trump y si se quedaría para la entrega de premios de periodismo, incluido un galardón para reporteros de The Wall Street Journal que pusieron el foco en la relación de Trump con el traficante sexual Jeffrey Epstein.

Todo eso estaba muy presente en la mente de muchos cuando el público empezó con una ensalada de guisantes primaverales y burrata, y los camareros se preparaban para servir el plato principal protagonizado por chateaubriand de primera y langosta de Maine.

Un grito de “¡disparos!”

El ambiente dio entonces un giro dramático y aterrador.

Quienes estaban sentados más cerca de las puertas fueron los primeros en reaccionar cuando los responsables de seguridad gritaron: “¡Disparos!”. La gente se metió debajo de las mesas y sillas, tirando la vajilla y los cubiertos.

“Escuché un estallido, pero no sabíamos qué demonios era”, dijo el legislador Mike Lawler, republicano por Nueva York. “Y luego se oyó todo tipo de cosas caer y chocar. Después el Servicio Secreto y todos los equipos de seguridad entraron en tromba y todo el mundo se tiró al suelo. Yo me arrodillé. … No me metí debajo de la mesa”.

La conmoción se propagó casi como una ola hacia el escenario. Durante unos instantes pareció que Trump era un espectador del desorden, antes de que a él también se lo llevara rápidamente su equipo de seguridad.

Según lo relató Trump, su esposa “supo de inmediato lo que pasó”, mientras que él no. Melania Trump le dijo: “Ese es un ruido malo”, contó él más tarde.

Hasta adelante, los disparos no se distinguieron de inmediato en medio de la cacofonía. Agentes del Servicio Secreto fuertemente armados inundaron el escenario y un amplio despliegue de fuerzas del orden y de la Guardia Nacional descendió sobre el hotel.

El vicepresidente JD Vance fue el primero en ser retirado del escenario. Trump y la primera dama quedaron inicialmente protegidos por su equipo detrás de un blindaje colocado en el escenario. Tras unos momentos, los Trump también fueron sacados de la sala. El presidente tropezó brevemente antes de que lo ayudaran a llegar a una suite segura reservada para él detrás del escenario.

En respuesta a los gritos para que todos se tiraran al suelo, una funcionaria de la administración en una mesa de prensa se arrastró debajo de ella, con apenas sus tacones altos asomando.

Agentes de seguridad fueron sacando a personalidades VIP de entre la multitud, entre ellas el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y los asesores de la Casa Blanca Stephen Miller y Dan Scavino. Alguien intentó iniciar un cántico de “U.S.A” mientras se llevaban a Trump, antes de que otros en la sala lo mandaran callar.

Se vio a Erika Kirk, viuda del activista conservador asesinado Charlie Kirk, llorando mientras la escoltaban fuera del salón de baile. Otros entre el público se daban abrazos mientras abandonaban el lugar del evento. Pronto quedó claro que no había heridos graves en la sala.

El sospechoso corrió más allá de las barricadas antes de ser derribado

La policía indicó que el sospechoso tenía una escopeta, una pistola y cuchillos, y que irrumpió en el vestíbulo, corriendo más allá de las barricadas de seguridad mientras agentes del Servicio Secreto se lanzaban hacia él. Un agente recibió un disparo en un chaleco antibalas, pero se está recuperando, señalaron las autoridades. El tirador fue derribado y puesto bajo custodia y no resultó herido, pero estaba siendo evaluado en un hospital.

El sospechoso del tiroteo fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California.

Algunos invitados huyeron del salón de baile de inmediato a través del laberinto de pasillos que lo rodea. El personal dirigió a la gente hacia salidas de emergencia. Afuera, los invitados tuvieron que caminar varias manzanas para salir de calles bloqueadas por vehículos policiales. Helicópteros sobrevolaban la zona.

Trump permaneció en el hotel durante algún tiempo. Era un sitio seguro que se estableció en el Washington Hilton después de que ocurrió el intento de asesinato de 1981 contra el presidente Ronald Reagan, cuando salía del mismo hotel.

Trump estaba ansioso por que la cena continuara una vez que se restableciera la seguridad. El personal del hotel volvía a doblar servilletas, rellenaba vasos de agua y los asistentes ajustaban el teleprompter para sus comentarios. Pero se atuvo a los protocolos de seguridad e insistió en que el evento se reprogramaría para algún momento dentro de los próximos 30 días.

De regreso en la Casa Blanca ya tarde en la noche, dijo lo que tenía que decir.

“Cuando tienes impacto, van a por ti”, afirmó Trump, quien ha sido objeto de dos intentos de asesinato. “No soy un manojo de nervios”.

Sobre la noche y la gala interrumpida, añadió: “Veo tantos esmoquin y vestidos hermosos. Fue una noche un poco diferente de lo que pensábamos. Pero vamos a hacerlo otra vez”.

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Los periodistas de The Associated Press Collin Binkley, Roberta Rampton, Anna Johnson, Aamer Madhani, Mary Clare Jalonick, Tia Goldenberg, Courtney Bonnell, Darlene Superville y Zeke Miller contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.