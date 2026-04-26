Enfermedad y frío mataron a casi 30 perezas en Florida en 2024-25

La enfermedad y las bajas temperaturas mataron a casi 30 perezas en un almacén de importación de animales en Florida en 2024 y 2025, según un informe de las autoridades estatales de vida silvestre.

Un informe de inspección de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida de agosto determinó que 21 perezas importadas de Guyana murieron en diciembre de 2024 en una instalación de Orlando llamada Sanctuary World Imports, cuando las temperaturas bajaron al rango de entre 4,4 y 12,8 grados Celsius (40 y 55 grados Fahrenheit).

Las perezas no pueden regular su temperatura corporal tan bien como otros mamíferos y se desarrollan mejor en el rango de 20 a 30 grados Celsius (68 a 85 grados Fahrenheit), de acuerdo con el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Peter Bandre, identificado en el informe como el titular de la licencia de la instalación, manifestó que los animales murieron por “aturdimiento por frío”. Señaló que el edificio no tenía agua ni electricidad y no estaba listo para recibir a los animales, pero ya era demasiado tarde para cancelar el envío. La instalación compró calefactores portátiles, pero estos hicieron saltar un fusible y se apagaron, dejando a las perezas solas y sin calor durante al menos una noche.

Más tarde, la instalación encargó 10 perezas de Perú, que llegaron en febrero de 2025. Dos llegaron muertas. El resto parecían demacradas y murieron por “problemas de mala salud”. Bandre indicó que planeaba entrevistar a un nuevo veterinario, el tercero de la instalación, según el informe estatal.

Bandre no ha respondido a un mensaje que The Associated Press dejó el domingo en un número que figuraba para él en el informe estatal. Según informes que detallan inspecciones estatales de seguimiento en marzo de 2026, Benjamin Agresta había asumido la presidencia de Sanctuary World Imports y cambió el nombre a Sloth World Inc. Bandre ya no estaba vinculado al negocio, de acuerdo con los informes.

Los inspectores informaron que la instalación donde murieron las perezas contaba con calefacción y aire acondicionado independientes, con una temperatura fijada de manera constante en 27,8 grados Celsius (82 grados Fahrenheit). No observaron ningún problema con las perezas que la instalación mantenía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.