Separatistas de Mali confirman que se sumaron a milicianos islámicos en ataques coordinados

Separatistas del norte de Mali se sumaron a milicianos islamistas para lanzar uno de los mayores ataques coordinados contra el ejército maliense en la capital y en otras ciudades, que dejó al menos 16 heridos, según confirmaron.

Fue la primera vez que un grupo separatista liderado por tuaregs, el Frente de Liberación de Azawad (FLA), afirmó haber operado junto al grupo armado JNIM, vinculado a Al Qaeda, que también se atribuyó la autoría de los ataques del sábado contra el aeropuerto internacional de Bamako y otras cuatro ciudades del centro y el norte de Mali.

“Esta operación se está llevando a cabo en asociación con el JNIM, que también está comprometido con defender al pueblo frente al régimen militar en Bamako”, dijo el portavoz del FLA, Mohamed El Maouloud Ramadan, en un comunicado el sábado.

El portavoz del gobierno de Mali, el general Issa Ousmane Coulibaly, declaró en la televisión estatal a última hora del sábado que 16 personas resultaron heridas, entre ellas civiles y personal militar, y que varios milicianos fueron abatidos. No proporcionó una cifra de muertos.

El gobernador del distrito de Bamako, Abdoulaye Coulibaly, anunció un toque de queda nocturno de tres días, de 9 de la tarde a 6 de la mañana.

Los separatistas también pidieron a Rusia que “reconsidere su apoyo a la junta militar en Bamako, cuyas acciones han contribuido al sufrimiento de la población civil”.

Tras sendos golpes militares, las juntas que tomaron el control de Mali, Níger y Burkina Faso dejaron de apoyarse en aliados occidentales y recurrieron a Rusia para obtener apoyo contra milicianos islamistas. Pero la situación de seguridad ha empeorado en los últimos tiempos, con un número récord de ataques milicianos. Las fuerzas gubernamentales también han sido acusadas de matar a civiles a los que acusan de colaborar con los milicianos.

En 2024, un grupo vinculado a Al Qaeda se atribuyó un ataque contra el aeropuerto de Bamako y un campamento de entrenamiento militar en la capital en el que murieron decenas de personas.

Ramadane señaló en una publicación el sábado en Facebook que las fuerzas separatistas habían tomado el control de la localidad norteña de Kidal, así como de algunas zonas de Gao, otra ciudad del noreste.

Los separatistas de Azawad llevan años luchando para crear un estado independiente en el norte de Mali. Kidal había servido durante mucho tiempo como bastión de la rebelión separatista antes de ser tomada por las fuerzas del gobierno maliense y mercenarios rusos en 2023. Su captura marcó una importante victoria simbólica para la junta y sus aliados rusos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.