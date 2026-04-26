Al menos 16 muertos en ataques mientras el aniversario de Chernóbil resalta los riesgos en Ucrania

Al menos 16 personas han muerto en ataques durante el fin de semana en toda Ucrania, en territorio ocupado por Rusia y en Rusia, informaron autoridades locales, mientras el 40º aniversario del desastre nuclear de Chernóbil motivó nuevas advertencias sobre los riesgos que plantean los ataques cerca de la planta durante la invasión rusa de su vecino, que ya supera los cuatro años.

La cifra de muertos por ataques rusos con drones y misiles contra la ciudad de Dnipro aumentó a nueve, informó el domingo el jefe regional Oleksandr Hanzha.

Autoridades nombradas por Moscú informaron el domingo que un hombre murió en un ataque ucraniano con drones contra la ciudad portuaria de Sebastopol, en la Crimea ocupada por Rusia. Rusia se anexionó la península ucraniana en 2014, una medida que la mayor parte del mundo consideró ilegal, y la ha utilizado como base de despliegue y abastecimiento durante la guerra.

Leonid Pasechnik, el gobernador nombrado por Rusia en la región ucraniana de Luhansk —de la que Rusia afirmó a principios de este mes que había tomado el control total, una afirmación disputada por Ucrania—, indicó que tres personas murieron en un ataque nocturno ucraniano con drones contra una aldea, después de informar que dos personas habían muerto en las primeras horas del sábado.

Ucrania no comentó ninguno de los dos ataques, que no pudieron ser verificados de manera independiente por The Associated Press.

Los ataques más recientes se produjeron después de que una mujer muriera en un ataque ucraniano con drones contra la región fronteriza rusa de Bélgorod, según autoridades locales.

Las fuerzas ucranianas también atacaron una refinería de petróleo en Yaroslavl, en el interior del territorio ruso, informó el domingo el Estado Mayor de Ucrania. Los ataques provocaron incendios en la instalación, que procesa 15 millones de toneladas de petróleo al año y produce gasolina, diésel y combustible para aviones para el ejército ruso. Rusia no hizo comentarios de inmediato.

Ucrania ha desarrollado sus propios drones de largo alcance, que pueden alcanzar objetivos a unos 1.500 kilómetros (900 millas) de la frontera con Rusia. Los ha utilizado recientemente contra instalaciones petroleras rusas mientras Moscú busca aumentar sus exportaciones después de que el gobierno de Trump le concediera una exención temporal de sanciones para aliviar las restricciones de suministro. Funcionarios de Kiev se quejan de que Rusia utilizará los ingresos adicionales en nuevas armas para golpear con más fuerza a Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, conmemoró el aniversario del desastre nuclear de Chernóbil para advertir que los ataques rusos corren el riesgo de repetir la historia.

“A través de su guerra, Rusia vuelve a llevar al mundo al borde de un desastre provocado por el ser humano: los Shahed ruso-iraníes vuelan habitualmente sobre la planta, y uno de ellos impactó el confinamiento el año pasado”, escribió Zelenskyy en Facebook.

“El mundo no debe permitir que este terrorismo nuclear continúe, y la mejor manera es obligar a Rusia a detener sus ataques temerarios”, afirmó.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, se hizo eco de esas preocupaciones durante una visita a Kiev, al señalar que las reparaciones de la cubierta protectora exterior dañada de la planta deben comenzar de inmediato. Las evaluaciones del OIEA muestran que el daño sufrido tras un ataque el año pasado ya ha comprometido una función clave de seguridad de la estructura, indicó, y advirtió que años de inacción podrían aumentar el peligro para el sarcófago original que se encuentra debajo. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo dijo que las reparaciones requerirían al menos 500 millones de euros (586 millones de dólares).

Funcionarios ucranianos afirman que un dron ruso impactó la cubierta exterior de la estructura del Nuevo Confinamiento Seguro de la planta, una estructura en forma de arco de 2.100 millones de dólares, terminado en 2019 sobre los restos del Reactor Nº 4, en febrero de 2025. Moscú negó haber atacado la planta y atribuyó el ataque a Kiev.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.