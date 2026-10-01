Víctima del caso de la fraternidad de Cornell manifestó a la policía que estaba segura de que la habían “violado”

La víctima de una presunta violación en grupo ocurrida en una fraternidad de la Universidad de Cornell declaró a la policía del campus que podía afirmar “con total seguridad” que había sido “violada”, revela una transcripción obtenida por CBS News New York.

La respuesta de las fuerzas del orden al incidente de 2024 ha sido objeto de escrutinio tras la investigación interna de la universidad, que en su momento derivó en expulsiones, suspensiones y otras sanciones. Ahora, la fiscalía reabrió una investigación penal sobre la presunta violación en grupo cometida por miembros de una fraternidad en la universidad.

La transcripción documenta una entrevista realizada durante dos días, a partir del 14 de noviembre de 2024, más de tres semanas después del presunto ataque.

Un investigador de la policía del campus dirigió el interrogatorio, en el que estuvieron presentes un investigador del Título IX, un defensor de las víctimas y el asesor de la joven durante la sesión inicial.

Según la transcripción, la mujer —identificada con el nombre ficticio NN para proteger su identidad— explicó que bebió alcohol y consumió drogas la noche del incidente y que tenía lagunas en su memoria. Distinguía entre la actividad sexual inicial y los sucesos que tuvieron lugar más tarde esa misma noche.

open image in gallery Una estudiante que denunció una presunta violación colectiva por parte de una fraternidad en la Universidad de Cornell le dijo a la policía del campus: “Puedo decir con un 100 % de certeza que me violaron”, según una transcripción obtenida por CBS News ( Getty )

Cuando se le preguntó sobre el encuentro inicial, dijo que, si bien estaba muy ebria, se sentía “bastante bien con todo esto”, aunque agregó que “al mismo tiempo la estaban golpeando. La golpearon físicamente muy, muy fuerte”.

En cuanto a los sucesos posteriores, declaró a la policía que no recordaba cómo terminó la noche ni cuántas personas estuvieron involucradas, pero insistió en que estaba segura de haber sido agredida. Durante el interrogatorio, el investigador le hizo preguntas para ayudarla a redactar su declaración.

Durante la entrevista, el investigador explicó a la mujer que le haría preguntas que podrían sonar acusatorias, pero que era necesario dar respuestas específicas para formular los cargos pertinentes.

La transcripción indica que NN describió haber apartado la mano de un hombre y haber expresado incomodidad, mientras que a otro le decía que no o que estaba demasiado cansada. Cuando el investigador le preguntó si su respuesta había sido “no” o “eh, estoy cansada”, ella respondió: “Creo que fue ‘estoy cansada’”.

open image in gallery NN presentó una demanda contra la universidad de la Ivy League y siete estudiantes varones, en la que alega que la drogaron y la violaron en grupo dentro de la residencia de una fraternidad durante un ataque que duró varias horas y que las autoridades universitarias no lograron prevenir ni sancionar adecuadamente ( Getty )

El investigador le preguntó entonces si finalmente había cedido debido al agotamiento provocado por el interrogatorio de los hombres.

“Sí. Fue coacción, sí”, afirmó NN y añadió que estaba “completamente incapacitada”.

El agente registró sus declaraciones, las leyó en voz alta para verificarlas y le proporcionó una declaración revisada de seis páginas para su consulta al día siguiente. Antes de firmar, NN habría dicho: “Estoy muy segura de esto”.

El fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, declaró que su decisión inicial de no presentar cargos se basó únicamente en la declaración firmada en 2024. El martes, le dijo a CBS News que no le habían facilitado la transcripción de la entrevista antes de cerrar el caso.

“Voy a investigar este asunto porque es una novedad para mí”, aseveró Van Houten.

open image in gallery La estudiante describió que se encontraba “completa y totalmente incapacitada” la noche del presunto ataque, y afirmó que, al final, cedió debido a la coacción ( Getty )

En respuesta a la afirmación de NN de que fue violada, Van Houten manifestó: “En primer lugar, no tenía esa información. En segundo lugar, se trata de una conclusión legal”.

Añadió: “Si ella hubiera dicho esas palabras, sin duda habríamos querido investigar más a fondo el asunto. Como ya dije, no me facilitaron esa información”, y confirmó que solicitaría la transcripción a la policía de Cornell.

Asimismo, dijo: “Nadie conoce esta información sobre la transcripción, y eso me da algo en lo que profundizar, porque cambia el panorama para mí”.

La Universidad de Cornell declaró que su departamento de policía transmitió todos los resultados de la investigación a la fiscalía.

open image in gallery La Universidad de Cornell afirmó que su departamento de policía entregó todo el material de la investigación a la fiscalía del distrito, pero el fiscal del distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, sostiene que nunca recibió la transcripción de la entrevista antes de decidir no presentar cargos ( Getty )

El abogado de NN, Thomas Giuffra, criticó la forma en que el fiscal manejó el asunto en declaraciones a la publicación, al señalar que su clienta no se atrevía a admitir los hechos tras el presunto ataque.

“¿Qué más necesitaba (Van Houten) para realizar una investigación exhaustiva y procesar a alguien?”, observó Giuffra. “Tenía a una mujer que le contó a un agente que había sido violada y un grupo de chat que incitaba a agresiones sexuales. Es indignante que no haya hecho nada al respecto”.

Agregó que ni el ni NN tienen “confianza alguna en la capacidad del fiscal Houten para llevar a cabo esta investigación y el procesamiento. Parece más interesado en proteger su reputación que en buscar justicia, como es su deber como fiscal de distrito”.

Los abogados que representan a dos de los acusados mencionados en la demanda declararon que sus clientes niegan las acusaciones.