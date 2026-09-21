Hallan sin vida a exproductora de Fox News que demandó a presentador por agresión sexual

Jennifer Eckhart, una ex productora de Fox News que demandó al presentador de su programa por presunta agresión sexual, fue encontrada muerta en su casa de Florida, EE. UU., durante el fin de semana, según informó la policía.

La Oficina del Sheriff del Condado de Martin confirmó que la muerte de la mujer 36 años había sido declarada suicidio.

Eckhart fue encontrada el sábado por su madre, Cynthia Eckhart, en su casa de Hope Sound, en el área de Treasure Coast de Florida, según un informe de la investigación sobre la muerte al que tuvo acceso The Independent.

The Independent se ha puesto en contacto con el representante de Eckhart para obtener declaraciones al respecto.

La presentadora del pódcast llegó a un acuerdo en junio de 2025 en una demanda por agresión sexual contra el ex presentador de Fox News, Ed Henry, a quien acusaba de violación. Henry, quien fue despedido de Fox News en julio de 2020, negó las acusaciones.

open image in gallery Jennifer Eckhart, la antigua productora de Fox News que demandó al ancla de su programa por una presunta agresión sexual, fue hallada muerta en su domicilio de Florida este fin de semana, según informó la policía ( Magda Hernandez )

Henry ahora trabaja para otra cadena de noticias de derecha, Newsmax.

En julio del año pasado, Eckhart fue arrestada y acusada de agredir a su exnovio, pero la fiscalía del condado de Palm Beach retiró los cargos por falta de pruebas.

En una entrevista con The Independent, Eckhart afirmó sentirse reivindicada tras la decisión y que se estaba centrando en su pódcast, REINVENTED. También dirigía una organización sin ánimo de lucro llamada The Reinvented Project, cuyo objetivo era apoyar a supervivientes de traumas mediante terapia asistida con animales.

“Me siento reivindicada al ver que este asunto se ha resuelto a mi favor, ya que el estado ha decidido no presentar cargos”, declaró Eckhart a The Independent.

“Mi misión siempre ha sido transformar el dolor en un propósito; a través de mi plataforma, seguiré apoyando a los sobrevivientes de agresión, abuso y violencia doméstica, recordándoles que no están solas y que la fortaleza y la sanación son posibles”, dijo Eckhart en aquel momento.

open image in gallery Eckhart fue hallada el sábado por su madre, Cynthia Eckhart, en su domicilio de Hope Sound, en el área de Treasure Coast de Florida, según un informe de la investigación sobre su fallecimiento al que ha tenido acceso ‘The Independent’ ( Jupiter Magazine )

Tras la resolución de su demanda contra Henry, Eckhart habló del desgaste que le había supuesto la batalla legal de cinco años.

“Ha sido una batalla legal agotadora y retraumatizante de cinco años con desafíos increíbles que, por momentos, sentí que casi no podía soportar”, declaró a la revista People tras el dictamen. Continuó: “Con este acuerdo, me he quitado un gran peso de encima y mi pasión por apoyar a otras personas que han sobrevivido a traumas se ha renovado”.

En la última publicación que Eckhart hizo en su Instagram, a principios de junio, les dijo a sus seguidores que había estado trabajando en algunas “cosas emocionantes” que esperaba compartir.

Si resides en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda de salud mental de inmediato, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea de Ayuda para Crisis y Suicidio 988. Esta es una línea de ayuda gratuita y confidencial disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Traducción de Sara Pignatiello