Un Departamento de Estado con menos personal trata de manejar la guerra con Irán, según funcionarios

En la guerra en escalada en Irán, la Oficina de Asuntos del Cercano Oriente del Departamento de Estado normalmente estaría en el centro de la refriega geopolítica.

La función de la oficina sería coordinar la política exterior de Estados Unidos en una región de 18 países, gran parte de la cual se ha convertido en un caótico campo de batalla marcado por ataques con drones y misiles, mientras Estados Unidos e Israel siguen enfrascados en un conflicto con Irán.

Pero ahora esa oficina también trabaja con menos recursos. El presupuesto más reciente del gobierno propuso un recorte del 40% para la oficina, aunque el Congreso finalmente aprobó recortes menos drásticos. El gobierno también eliminó la oficina dedicada a Irán, fusionándola con la oficina de Irak.

Las decisiones de personal y de gestión —sumadas a las medidas del presidente Donald Trump para reducir el tamaño del gobierno y limitar la toma de decisiones a un círculo estrecho— están restringiendo la capacidad de Estados Unidos para manejar una emergencia global, según entrevistas con más de una docena de funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos.

Diplomáticos veteranos con décadas de experiencia colectiva han sido despedidos, se han jubilado o fueron reasignados, y han sido reemplazados por funcionarios más jóvenes o designados políticos. El gobierno recortó a más de 80 empleados en Asuntos de Oriente Próximo, según cifras recopiladas por un empleado del Departamento de Estado que fue despedido el año pasado.

El gobierno de Trump ha dejado vacante el cargo de secretario adjunto a cargo de Asuntos de Oriente Próximo, junto con embajadas clave en Oriente Medio. Cuatro de los cinco supervisores de la oficina tienen títulos temporales.

Los funcionarios actuales y anteriores, algunos de los cuales pidieron anonimato para hablar de asuntos internos delicados durante un conflicto activo, describen a una fuerza laboral gubernamental con falta de personal que lucha por ejecutar la agenda del presidente.

El Departamento de Estado rebatió enérgicamente esas evaluaciones.

“Por lo que podemos ver, todo el ‘reportaje’ de AP sobre las evacuaciones no incluye ninguna conversación con personas que realmente estén involucradas", afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. "En cambio, se basa en fuentes ‘externas’ o ‘exfuncionarios’ que no tienen idea de lo que están hablando. Le explicamos a AP inexactitud específica tras inexactitud específica; de hecho, cómo toda la premisa era errónea”.

El Departamento de Estado registró la salida de más de 3.800 empleados desde que Trump asumió el cargo, mediante una combinación de reducciones de personal, empleados que aceptaron el plan de renuncia diferida Fork in the Road y jubilaciones ordinarias. Según estimaciones de la American Foreign Service Association, el sindicato que representa a los funcionarios del servicio exterior, los rangos superiores del servicio exterior estuvieron representados de manera desproporcionada en los despidos.

“Está tomando decisiones sin la experiencia más amplia del gobierno de Estados Unidos que señalaría asuntos de importancia”, manifestó Max Stier, director ejecutivo de la organización no partidista Partnership for Public Service, un grupo sin fines de lucro que estudia temas de la fuerza laboral federal. “A veces el gobierno se mueve lentamente porque hay muchos factores distintos que deben equilibrarse”.

Pigott sostuvo que las reducciones de personal “no están teniendo ningún impacto negativo en nuestra capacidad de responder a esta operación, nuestra capacidad de planificar y nuestra capacidad de ejecutar al servicio de los estadounidenses”. Agregó que el departamento “rechaza la premisa de que se tomaron decisiones clave sin aportes significativos de profesionales con experiencia”.

El Consejo de Seguridad Nacional, que Trump ha reducido, normalmente habría presentado al presidente análisis de expertos dentro de la burocracia. En cambio, las decisiones las toma un pequeño grupo de funcionarios cercanos al presidente, sin la planificación ni la coordinación de la maquinaria más amplia del gobierno, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, quien también se desempeña como asesor de seguridad nacional del presidente.

“En el tiempo que estuve allí, no había un proceso de política del que se pudiera hablar”, comentó Chris Backemeyer, quien trabajó en Asuntos de Oriente Próximo como subsecretario adjunto de Estado antes de renunciar el año pasado. Backemeyer dejó recientemente el gobierno para postularse al Congreso como demócrata en Nebraska.

“No querían escuchar ningún consejo de la gente de carrera”, expresó Backemeyer.

“En el gobierno de Trump, las decisiones las toman el presidente Trump y altos funcionarios del gobierno, y no burócratas desconocidos que filtran información y se quejan ante la prensa de que no se les consultó sobre operaciones altamente clasificadas”, señaló el portavoz de la Casa Blanca, Dylan Johnson.

Parece que se planificó poco sobre cómo evacuar a los estadounidenses que vivían, trabajaban, visitaban o estudiaban en muchos de los países que quedaron envueltos en el conflicto, en parte porque la Casa Blanca parece haber subestimado la posibilidad de que los ataques se expandieran hasta convertirse en una guerra prolongada en varios países, como evidencian los propios comentarios de Trump.

Tras los ataques iraníes contra aliados como Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, el Departamento de Estado comenzó a pedir a los estadounidenses que abandonaran la región. Pero numerosos exintegrantes del personal de Asuntos Consulares dicen que esa planificación debió haber comenzado mucho antes de que iniciaran los ataques de Estados Unidos.

“La comunicación que se envió a los ciudadanos estadounidenses —después de que Estados Unidos atacó a Irán— fue lamentablemente tardía y, al principio, confusa”, dijo Yael Lempert, quien se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en Jordania hasta 2025.

Pero esta vez se ven agravados por la pérdida de personal con experiencia, según funcionarios. Asuntos Consulares ha perdido más de 150 puestos de trabajo durante el gobierno de Trump debido a una combinación de reducciones de personal, despidos de empleados en período de prueba y jubilaciones, de acuerdo con un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato, aunque otras partes del departamento se vieron afectadas mucho más.

El departamento señala que ha ofrecido asistencia a casi 50.000 estadounidenses afectados por el conflicto, con más de 60 vuelos que evacuaron a ciudadanos de la región. En total, el departamento afirma que más de 70.000 estadounidenses han podido regresar a casa desde el estallido de las hostilidades el 28 de febrero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.