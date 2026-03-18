Crecen las acusaciones contra César Chávez tras la denuncia de Dolores Huerta por abuso sexual

La líder sindical Dolores Huerta afirmó que fue víctima de abusos sexuales por parte de César Chávez, en medio de denuncias similares contra el histórico dirigente durante su etapa al frente del sindicato United Farm Workers.

Una investigación de The New York Times reveló que Chávez manipuló y abusó sexualmente de jóvenes vinculadas al movimiento, incluida la propia Huerta, cofundadora del sindicato.

En un comunicado difundido el miércoles, Huerta explicó que mantuvo el silencio durante 60 años por temor a que sus palabras perjudicaran la lucha de los trabajadores agrícolas.

En su testimonio, relató dos episodios: uno en el que, según dijo, fue “manipulada y presionada”, y otro en el que fue “forzada contra mi voluntad”.

“Guardé este secreto durante tanto tiempo porque construir el movimiento y asegurar los derechos de los trabajadores agrícolas fue la obra de mi vida. La formación de un sindicato era el único medio para lograr y garantizar esos derechos, y no iba a permitir que César ni nadie más se interpusiera en mi camino”.

open image in gallery Huerta emitió un comunicado el miércoles después de que una investigación revelara acusaciones de acoso y abuso sexual ( Getty )

Huerta afirmó que desconocía si Chávez había agredido a otras mujeres y condenó sus acciones, aunque subrayó que el movimiento de los trabajadores agrícolas es más amplio que cualquier figura individual.

“Las acciones de César no reflejan los valores de nuestra comunidad ni de nuestro movimiento”, señaló en su declaración. En ese sentido, remarcó que los avances logrados por los trabajadores agrícolas no se reducen a una sola persona y llamó a seguir apoyando a una comunidad que, dijo, hoy más que nunca necesita defensa y organización.

En paralelo, líderes latinos y organizaciones comunitarias evaluaron el impacto de estas denuncias en el movimiento por los derechos laborales y coincidieron en que la lucha no pertenece a una sola figura, sino a miles de personas que participaron en la defensa de la justicia social.

Desde Voto Latino afirmaron que, más allá del contexto o el legado, las acciones atribuidas a Chávez son injustificables. En la misma línea, LULAC condenó cualquier forma de violencia sexual y sostuvo que “ningún individuo, sin importar su estatus o legado, está por encima de la responsabilidad”.

Aun así, Voto Latino destacó que las acusaciones no borran el trabajo de las miles de personas que construyeron el movimiento. “Las mujeres que se organizaron, marcharon y se sacrificaron llevaron este movimiento sobre sus espaldas”, señaló la organización, que también reconoció el rol de Huerta como figura clave y sobreviviente.

Por su parte, la congresista estadounidense Teresa Leger Fernández, presidenta del Caucus de Mujeres Demócratas, emitió un comunicado el miércoles en el que expresó su dolor y profunda preocupación por los testimonios de mujeres que afirman haber sido abusadas en su infancia por Chávez, así como por lo que describió como un relato doloroso de lo que vivió Huerta. Además, sostuvo que el movimiento de trabajadores agrícolas y de derechos civiles fue construido por innumerables personas, incluidas mujeres y familias que se sacrificaron por un futuro mejor.

“Honrar ese legado implica afrontar verdades dolorosas y seguir trabajando por la justicia con honestidad y humanidad. Un movimiento basado en la justicia debe enfrentar todas las injusticias”, afirmó la legisladora de Nuevo México.

Leger Fernández agregó que el grupo continuará apoyando a las sobrevivientes y promoviendo un futuro en el que mujeres y niñas vivan seguras en sus comunidades, hogares y lugares de trabajo.

En tanto, el sindicato United Farm Workers ya tomó distancia de las celebraciones anuales en honor a su fundador y calificó las acusaciones como preocupantes.

En un comunicado difundido el martes, señaló que las denuncias de “abuso de mujeres jóvenes o menores” son muy graves, por lo que instó a la población a participar en actividades vinculadas a la justicia migratoria o en acciones comunitarias, en lugar de los tradicionales actos de marzo para conmemorar el legado de Chávez.

Traducción de Leticia Zampedri