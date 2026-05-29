Tropas israelíes avanzan más en Líbano mientras los dos países dialogan en EEUU

Tropas israelíes entraron en una aldea del sur del Líbano a primera hora del viernes, avanzando más dentro del país mientras funcionarios militares libaneses e israelíes iniciaban conversaciones directas en el Pentágono.

La entrada de las tropas israelíes en la aldea de Dibbine, cerca de la localidad de Marjayoun, se produjo mientras ataques aéreos israelíes mataban al menos a seis personas. Cinco murieron en un bombardeo contra las aldeas de Deir Qanoun al Nahr y Abbasiyeh, mientras que un policía municipal murió en la aldea de Ebba, informó la prensa estatal.

En Washington, una delegación militar libanesa de seis miembros se reunía el viernes con funcionarios militares israelíes en las primeras conversaciones militares directas entre ambos países en décadas.

Una tregua nominal entró en vigor el 17 de abril. Un funcionario militar libanés dijo a The Associated Press el viernes que la delegación libanesa, encabezada por el jefe de operaciones del ejército, el general de brigada George Rizkallah, pedirá una tregua total.

El funcionario añadió que la delegación libanesa solicitará la reactivación del comité que supervisa la aplicación de un cese al fuego anterior, negociado por Estados Unidos, que detuvo la guerra entre Israel y Hezbollah a finales de 2024.

Otro funcionario libanés, que recibe información sobre las conversaciones en curso en el Pentágono, también señaló que la delegación buscaría la aplicación integral del alto el fuego y el cese de las hostilidades en curso.

Indicó que, tras la implementación, se celebrarán conversaciones en una fecha posterior sobre asuntos como el despliegue del ejército libanés a lo largo de la frontera y la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano.

Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios sobre las conversaciones en curso en Washington.

La oficina del presidente Joseph Aoun informó que recibió una llamada el viernes del secretario de Estado Marco Rubio, y que conversaron sobre la situación en Líbano y los últimos acontecimientos en Oriente Medio. La oficina de Aoun indicó que el presidente le dijo a Rubio que los esfuerzos deben concentrarse en implementar el alto el fuego, ya que es “el punto de entrada esencial para pasar a cualquier otro asunto”.

En abril, Líbano e Israel celebraron en Washington las primeras conversaciones directas en más de tres décadas.

El ejército israelí emitió el viernes varias advertencias de evacuación para el sur libanés obligando a cientos de familias a huir hacia zonas más seguras más al norte.

Tropas israelíes combatieron contra milicianos de Hezbollah dentro de las aldeas de Yohmor y Zawtar al-Sahrqieh, cerca de la ciudad de Nabatieh, después de cruzar el estratégico río Litani, que el ejército israelí ha utilizado como una frontera de facto. Amplias zonas al sur están bajo control militar israelí, pese a la tregua de abril.

Hezbollah, cuyos miembros llevan días combatiendo contra tropas israelíes en la zona, afirmó en comunicados que sus integrantes atacaron a tropas israelíes dentro de Yohmor.

Las dos aldeas están cerca del castillo de Beaufort, construido por los cruzados, que se encuentra a unos 15 kilómetros (9 millas) de la frontera con Israel y domina amplias partes del sur del Líbano. No estaba claro si las tropas israelíes intentan capturar el castillo, que se encuentra al norte del Litani.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visitó el viernes el frente norte, donde habló con miembros de las fuerzas armadas.

“Debo decirles que aquí hay resultados muy impresionantes. Nuestras fuerzas han cruzado el Litani; han avanzado hasta posiciones de control”, declaró Netanyahu.

“Estamos operando en Beirut, en el Valle del Beká, a lo largo de todo el ancho del frente, y estamos asestando a Hezbollah un golpe aplastante”, añadió.

La violencia se produjo mientras negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaban el jueves un acuerdo provisional para extender por 60 días el alto el fuego en la guerra de tres meses de duración e iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, según un funcionario de Estados Unidos familiarizado con el asunto.

Irán no confirmó de inmediato ningún acuerdo. El vicepresidente JD Vance confirmó el jueves por la noche que había un acuerdo provisional, pero dijo que no estaba claro si el presidente Donald Trump lo aprobaría.

El legislador de Hezbollah Hassan Fadlala dijo el viernes que cualquier acuerdo entre Irán y Estados Unidos detendría la ofensiva de Israel en Líbano. Funcionarios en Irán, principal respaldo de Hezbollah, han dicho que un acuerdo con Washington debe detener la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah, que comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes contra el norte de Israel dos días después de que Israel e Irán atacaran Irán.

La más reciente guerra entre Israel y Hezbollah ha dejado 3.200 muertos en Líbano y más de 1 millón de personas desplazadas.

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El corresponsal Kareem Chehayeb contribuyó con esta nota desde Beirut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.