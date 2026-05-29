Alcalde de Chicago ve al papa León XIV como aliado clave en justicia social y migración

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, presentó al papa León XIV como un poderoso aliado global en materia de justicia social, migración y reparaciones tras reunirse en el Vaticano con el pontífice nacido en Chicago, al afirmar que sus raíces y prioridades compartidas podrían ayudar a amplificar los esfuerzos para proteger a las comunidades vulnerables.

“Como alcalde de Chicago, estamos increíblemente felices y orgullosos de él”, dijo Johnson a The Associated Press en una entrevista el viernes, un día después de reunirse con el papa estadounidense en una audiencia privada.

El alcalde señaló que resultaba reconfortante saber que alguien que proviene de la ciudad de Chicago “puede hablar de justicia” y defender “a los más vulnerables entre nosotros”.

Johnson, un demócrata progresista en su primer mandato que dirige la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, viajó a Roma con una delegación de unos 50 funcionarios locales, lo que despertó un fuerte interés mediático. Es un destacado crítico del presidente Donald Trump y ha elogiado al pontífice por denunciar la guerra en Irán y las políticas migratorias del gobierno de Trump.

Johnson comentó que aprovechó la reunión para agradecerle al papa “su valentía y su fortaleza y, en particular, su postura moral”, al enmarcar el encuentro como una convergencia entre el liderazgo cívico y la autoridad moral.

Indicó que la reunión subrayó áreas de coincidencia entre la agenda de políticas de Chicago y el énfasis del papa en la justicia social, en particular sobre el legado de la esclavitud y el trato a los migrantes.

Johnson afirmó que la disculpa del pontífice por el papel de la Iglesia católica en la esclavitud reforzó el impulso de su administración a favor de las reparaciones, incluidos los esfuerzos para financiar un grupo de trabajo que examine el impacto duradero en los afroestadounidenses.

“Que el papa haya hecho una declaración muy clara pidiendo disculpas por el papel de la Iglesia en la esclavitud… es una confirmación del trabajo que estamos haciendo”, manifestó.

Johnson recalcó que la visita refleja un esfuerzo por posicionar a Chicago dentro de un impulso internacional más amplio por los derechos humanos, con la influencia global del papa aportando peso a la agenda de la ciudad sobre justicia, migración y políticas reparadoras, y potencialmente extendiendo ese mensaje mucho más allá de Estados Unidos.

La migración también fue un tema central de su conversación. Johnson explicó que el papa preguntó directamente por las condiciones en Chicago tras la ofensiva antiinmigrante del gobierno de Trump.

“Quería conocer las condiciones sobre el terreno en Chicago… cómo estábamos respondiendo”, relató Johnson, y añadió que el pontífice estaba al tanto de “el esfuerzo masivo por deportar inmigrantes de la ciudad de Chicago y en todo el país”.

Johnson describió que expuso la respuesta de la ciudad ante migrantes que enfrentan miedo e incertidumbre, incluidos esfuerzos de respuesta rápida para garantizar que las familias tuvieran acceso a las escuelas y a necesidades básicas. También destacó acciones ejecutivas destinadas a proteger a los migrantes, y sostuvo que el enfoque de Chicago ha sido adoptado por otros municipios.

Johnson planteó la reunión como el inicio de una cooperación más amplia entre el gobierno municipal y el Vaticano. “Hablamos de cómo su púlpito y mi pluma pueden unirse para proteger a toda la humanidad”, expresó, en referencia tanto a los descendientes de personas esclavizadas como a las comunidades inmigrantes.

El alcalde también enfatizó el trasfondo compartido de Chicago, al señalar que la historia de activismo de la ciudad la hace estar “en una posición única para este momento”. Johnson conmemoró la visita el jueves al entregarle a León una llave de la ciudad e invitarlo a celebrar misa en Grant Park, en Chicago.

Es, al menos, la segunda invitación oficial que León ha recibido para visitar Estados Unidos. El vicepresidente JD Vance invitó a León poco después de que se convirtiera en papa en mayo pasado.

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La corresponsal Silvia Stellacci en Roma contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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La periodista de The Associated Press Silvia Stellacci, en Roma, contribuyó a este reportaje.