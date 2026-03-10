Tiroteo en consulado de EEUU en Toronto activa alerta por ‘célula durmiente’

La policía canadiense investiga un tiroteo ocurrido la madrugada del martes contra el consulado de Estados Unidos en el centro de Toronto. No se reportaron personas heridas.

El superintendente jefe de la Real Policía Montada de Canadá, Chris Leather, calificó el hecho como un incidente de seguridad nacional y afirmó que la fuerza federal trabaja junto con la policía de Toronto para determinar el motivo. También indicó que se reforzará la seguridad en los consulados de Estados Unidos e Israel, así como en las embajadas ubicadas en Ottawa.

Por su parte, el subjefe de la policía de Toronto, Frank Barredo, informó que alrededor de las 4:30 de la mañana dos individuos descendieron de una SUV Honda CR-V blanca y realizaron varios disparos contra el edificio antes de huir.

“Había personas dentro del edificio. Sin embargo, este edificio está muy protegido y fortificado y no hubo heridos”, explicó.

La policía difundió una foto de la SUV blanca, pero no hubo más información sobre los sospechosos

Barredo apuntó que ambos sospechosos estuvieron involucrados y que había casquillos así como daños en el exterior. Sin embargo, enfatizó que las balas no penetraron el edificio.

“Es muy seguro. El vidrio y las paredes están reforzados y por eso no creo que hubiera ninguna penetración en el edificio. Es muy posible que las personas en el edificio ni siquiera se dieron cuenta", sostuvo.

“El tiroteo que tuvo lugar en el consulado de Estados Unidos a primera hora de esta mañana es un acto de violencia e intimidación absolutamente inaceptable dirigido a nuestros amigos y vecinos estadounidenses”, declaró en un comunicado el primer ministro de Ontario, Doug Ford, y dejó entrever un posible vínculo con la guerra en Irán.

“Esto es sólo yo hablando. Creo que hay células durmientes en todo el mundo, como sabemos. Están en Estados Unidos, están aquí en Canadá. Tenemos que erradicar a estas personas y llevarlas a justicia”, expresó Ford .

“Esta es mi opinión personal y no creo que esté muy lejos al decir eso. Es un mundo diferente el que enfrentamos ahora, con agitación ocurriendo en todas partes”, añadió.

La policía dijo que es demasiado pronto para determinar un motivo.

El hecho se produce después de que dos sinagogas del área de Toronto fueran alcanzadas por disparos el fin de semana pasado.

“Esto no puede continuar. La comunidad judía de Toronto tiene derecho a practicar su fe y cultura y a vivir su vida cotidiana sin miedo, intimidación o violencia”, aseguró la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow. “ Como hemos visto demasiadas veces, los incidentes antisemitas se disparan cuando aumentan los incidentes internacionales. Nunca es aceptable atacar a la comunidad judía”.

Chow señaló que el martes hay una fuerte presencia policial tanto en el consulado de Estados Unidos como en el de Israel en Toronto.

Toronto tiene una gran comunidad iraní y la guerra en Irán ha provocado manifestaciones fuera del consulado de Estados Unidos, tanto de apoyo como de protesta.