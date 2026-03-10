Policías de NY acusados de robar llave de burdel y asaltar a trabajadora sexual

Dos exagentes de la policía de la ciudad de Nueva York acusados de robar la llave de un burdel y luego asaltar y manosear a una trabajadora sexual, ahora enfrentan cargos federales después de que los cargos estatales fueran desestimados por un tecnicismo.

Los exagentes Justin McMillan y Justin Colon fueron acusados formalmente el martes de conspiración delictiva contra derechos y de privar deliberadamente a una persona de sus derechos constitucionales en relación con el incidente de julio de 2024, informó la fiscalía federal para el Distrito Este de Nueva York.

Los fiscales sostienen que ambos respondían a un reporte de prostitución dentro de un edificio en Queens cuando apagaron sus cámaras corporales, se acercaron a una mujer que salía del inmueble y le quitaron una llave de la vivienda, además de dinero en efectivo de su bolso.

Los agentes regresaron ocho horas después, abrieron la puerta con la llave y encontraron a una mujer teniendo relaciones sexuales con un hombre, quien huyó de inmediato, indicaron los fiscales.

McMillan, de 26 años y residente de Long Island, robó entonces unos 200 dólares del bolso de la mujer y la manoseó, mientras Colon, de 24 años y de Queens, vigilaba.

La mujer escapó y finalmente llamó al 911, según los fiscales. Los agentes, por su parte, regresaron a su comisaría sin reportar el incidente.

McMillan y Colon fueron acusados inicialmente en un tribunal estatal en marzo pasado de allanamiento, tocamientos forzados y mala conducta oficial, pero un juez desestimó el caso y selló el proceso en diciembre después de que la fiscalía de Queens no cumpliera con las normas del tribunal sobre el derecho a un juicio rápido.

La policía ha señalado que ambos hombres fueron suspendidos tras sus arrestos y desde entonces han renunciado al departamento. Deben comparecer para la lectura de cargos más tarde el martes en un tribunal federal de Brooklyn. Sus abogados no han respondido a correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.

