Un vistazo al Ramadán y cómo celebran los musulmanes el mes sagrado

Los musulmanes practicantes de todo el mundo pronto se unirán en un ritual de ayuno diario desde el amanecer hasta la puesta del sol, al inicio del mes sagrado islámico del Ramadán. Para los musulmanes es un tiempo de mayor devoción, reflexión religiosa y caridad. En el aspecto social, a menudo reúne a familiares y amigos en encuentros festivos en torno a comidas para romper el ayuno.

Al Ramadán le sigue la festividad islámica del Eid al-Fitr.

Se espera que el Ramadán comience en torno al 18 o 19 de febrero

El ramadán es el noveno mes del calendario lunar islámico, que no siempre coincide con la misma estación del año.

El inicio del mes depende tradicionalmente del avistamiento de la Luna creciente. Este año, se espera que el primer día de Ramadán sea el 18 o 19 de febrero, aproximadamente. La fecha real de inicio puede variar entre países y comunidades musulmanas en función de los anuncios de diferentes autoridades islámicas en todo el mundo sobre si se avistó la Luna creciente o de las distintas metodologías utilizadas para determinar el comienzo del mes.

Este año, se espera que el inicio del Ramadán coincida aproximadamente con el Miércoles de Ceniza, un día solemne de ayuno y reflexión que marca el comienzo de la Cuaresma, la temporada más penitencial del calendario eclesiástico para los católicos y muchos otros cristianos.

El ayuno es uno de los pilares del islam

El ayuno es uno de los cinco pilares del islam, junto con la profesión de fe, la oración, la limosna y la peregrinación.

Los musulmanes encuentran diversos significados y enseñanzas en el cumplimiento del ayuno.

Se considera un acto de adoración para alcanzar la piedad y una forma de sumisión a Dios. Los devotos ven beneficios, entre ellos practicar el autocontrol, cultivar la gratitud y empatizar con las personas pobres y hambrientas.

El ayuno diario en Ramadán incluye abstenerse de toda comida y bebida —ni siquiera se permite un sorbo de agua— desde el amanecer hasta la puesta del sol, antes de romper el ayuno en una comida conocida en árabe como “iftar”.

Los musulmanes suelen acudir en masa a las mezquitas para las oraciones comunitarias y dedican más tiempo a la contemplación religiosa y a la lectura del Corán, el libro sagrado del islam.

La caridad es un sello distintivo del Ramadán. Entre otras formas de dar, muchos buscan proporcionar iftar a quienes lo necesitan, distribuyendo cajas de Ramadán llenas de productos básicos de despensa, repartiendo comidas calientes junto con dátiles y jugo, o ayudando a organizar comidas comunitarias gratuitas.

Los musulmanes comen una comida antes del amanecer, llamada “suhoor”, para hidratarse y nutrir el cuerpo antes del ayuno diario.

Exenciones del ayuno

Existen ciertas exenciones, como para quienes no pueden hacerlo por enfermedad o por viaje. Quienes no puedan ayunar por estar temporalmente enfermos o viajando deben compensar más adelante los días de ayuno perdidos.

Tradiciones culturales y sociales asociadas con el Ramadán

Los musulmanes son étnica y racialmente diversos y no todas las tradiciones del Ramadán tienen raíces religiosas. Algunas costumbres pueden trascender fronteras, mientras que otras pueden variar según las culturas.

Muchos rituales sociales se centran en reunirse y socializar después del ayuno diario. Algunos musulmanes decoran sus hogares, colocan vajilla y centros de mesa con temática de Ramadán o abarrotan mercados y bazares de Ramadán.

En Egipto, el Ramadán suele ser una época festiva. Faroles coloridos, de distintas formas y tamaños, cuelgan de las manos de los niños y adornan los hogares. Pueden sonar canciones de Ramadán para dar la bienvenida al mes.

El paisaje sonoro del Ramadán en Egipto ha incluido tradicionalmente los golpes de tambor antes del amanecer de un “mesaharati” que recorre los vecindarios, llamando a los fieles, a veces por su nombre, para despertarlos para la comida del suhoor.

Nuevos programas de televisión y comidas comunitarias

Una programación de nuevas series de televisión es otro elemento social característico del mes en algunos países, y los anunciantes compiten por la atención de los espectadores.

En diversas regiones, algunos musulmanes temen que el mes se esté comercializando y sostienen que el énfasis en decoraciones, programas de televisión, salidas o banquetes de iftar lujosos puede restar a la esencia religiosa del Ramadán. Otros afirman que se puede lograr un equilibrio y que, con moderación, esos rituales forman parte del espíritu festivo del mes.

En Indonesia, los rituales del Ramadán varían según la región, reflejando la diversidad de culturas. En la profundamente conservadora provincia de Aceh, se sacrifican animales durante las festividades de Meugang; la carne se cocina y se comparte con familiares, amigos, personas pobres y huérfanos.

Cientos de residentes en Tangerang, una ciudad a las afueras de la capital, Yakarta, acuden en masa al río Cisadane para lavarse el cabello con champú de paja de arroz y dar la bienvenida al mes de ayuno con una limpieza espiritual simbólica.

En toda la isla de Sumatra, después de las oraciones vespertinas, muchos niños y niñas desfilan por las calles, llevando antorchas y entonando canciones islámicas.

En Estados Unidos, donde los musulmanes conforman una minoría racial y étnicamente diversa, reunirse en mezquitas y centros islámicos cuando es posible para las comidas de iftar y las oraciones brinda a muchas familias musulmanas una sensación de comunidad. Algunos musulmanes también organizan o asisten a comidas de iftar interreligiosas.

La periodista de The Associated Press Niniek Karmini en Yakarta, Indonesia, contribuyó a este reportaje.

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc.