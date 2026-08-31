Dos mujeres sufren lesiones cerebrales tras subir a una montaña rusa extrema en un parque de atracciones

Según un informe, dos mujeres sufrieron hemorragias cerebrales después de subir a una popular montaña rusa extrema en California.

X2 es una de las atracciones más populares de Six Flags Magic Mountain, en Valencia, California, y recibe visitantes de distintas partes del mundo. Según el parque, la montaña rusa alcanza velocidades de hasta 122 km/h y cuenta con asientos que giran 360 grados, una combinación que puede poner a prueba incluso a los amantes de las emociones fuertes más experimentados.

Sin embargo, la experiencia tuvo graves consecuencias para Pamela Guillén, de 40 años, quien contó a CNN que sufrió un hematoma subdural grave y compresión cerebral después de golpearse varias veces la cabeza contra el reposacabezas durante un recorrido a principios de julio.

Tras bajar de la montaña rusa, Guillén comenzó a vomitar y posteriormente perdió el conocimiento, por lo que fue trasladada a un hospital.

open image in gallery Dos mujeres sufrieron hemorragias cerebrales después de subir a X2 (en la imagen), una popular montaña rusa de Six Flags Magic Mountain ( Six Flags )

Los registros médicos obtenidos por la cadena revelaron que los cirujanos tuvieron que extirparle parte del cráneo para reducir la presión sobre el cerebro. La mujer, de 40 años, despertó dos semanas después y apenas podía pronunciar una palabra a la vez.

“Subes a la atracción siendo una persona sana y sales convertida en una emergencia médica. Todavía no puedo creerlo”, declaró Guillén a CNN. “Una cosa es que te sacudan durante el recorrido y otra muy distinta es terminar con una lesión cerebral”.

X2, inaugurada en 2002, es una de las tres únicas montañas rusas “cuatridimensionales” que existen en el mundo. Su particularidad es que los asientos pueden girar 360 grados de forma independiente mientras la atracción recorre la vía.

Fue la última montaña rusa diseñada y construida por Arrow Dynamics y abrió al público bajo el nombre de X en 2002. Años después fue sometida a una profunda renovación y reabrió como X2 en 2008.

open image in gallery Six Flags Magic Mountain ha asegurado que la montaña rusa puede hacer gritar “incluso a los amantes de las emociones fuertes más experimentados” ( Getty )

Seis días después de que Guillén resultara herida, Naomi Greer-Wilkinson, de 25 años, perdió el conocimiento tras subir a la misma montaña rusa y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital para someterse a una cirugía cerebral. Sus padres dijeron a CNN que permanece en coma y en estado crítico, conectada a un respirador y alimentada mediante una sonda.

“Esto es lo más difícil que puede atravesar un ser humano”, declaró Artemis Greer a la cadena.

Una revisión de historiales médicos realizada por CNN reveló decenas de lesiones y hospitalizaciones vinculadas a la atracción. Dos personas incluso murieron a causa de las heridas sufridas, mientras que otras quedaron con discapacidades que alteraron sus vidas de forma permanente.

Esta semana, los abogados de la familia de Christopher Hawley, de 22 años, informaron a KTLA que alcanzaron un acuerdo con Six Flags Magic Mountain y S&S Worldwide Inc. por la muerte del joven, ocurrida días después de subir a la montaña rusa en 2022.

Hawley, quien acababa de graduarse, sufrió un grave hematoma subdural en el lado derecho del cerebro, según la demanda por muerte por negligencia presentada por su familia.

open image in gallery Los abogados de Six Flags han argumentado que existen “riesgos inherentes al uso de cualquier juego o atracción de un parque de diversiones” ( Getty )

En procesos judiciales anteriores, la defensa de Six Flags sostuvo que las fuerzas a las que están expuestos los pasajeros de X2 no son lo bastante intensas como para provocar una lesión cerebral traumática cuando la atracción se utiliza de acuerdo con las instrucciones, según documentos judiciales obtenidos por CNN.

Ante las demandas presentadas por pasajeros de X2 o sus familiares, la compañía también ha señalado que un cartel advierte a los visitantes sobre los “riesgos inherentes a la participación en cualquier atracción o juego de feria”.

Un portavoz del parque dijo a CNN que X2 permanece cerrada desde el 12 de julio, aunque no ofreció más detalles sobre los motivos.

The Independent se puso en contacto con Six Flags Magic Mountain y S&S Worldwide Inc. para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri