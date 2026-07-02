Una iglesia de Kentucky genera polémica por una representación del diablo ante un pelotón de fusilamiento

Una iglesia de Kentucky ha desatado una fuerte polémica después de que se viralizara un video de una representación en la que un personaje que simbolizaba al diablo era ejecutado por un supuesto pelotón de fusilamiento durante un evento para jóvenes.

Las imágenes fueron grabadas en una escuela bíblica de verano organizada por la Iglesia Bautista Mt. Olivet, en Lexington, y difundidas en internet, donde provocaron una ola de críticas de usuarios que expresaron su preocupación por el mensaje violento de la puesta en escena y el posible impacto en los niños presentes.

El pastor Dewayne Walker defendió la dramatización en un video publicado el lunes en Facebook. "El video que vieron simplemente representaba la derrota del diablo. Les seré sincero: si pudiera matar al diablo todos los días, resucitarlo y volver a matarlo, lo haría. Es a él a quien odiamos", afirmó.

En las imágenes se observa a varias personas vestidas con ropa de camuflaje y portando rifles de aire comprimido mientras avanzan por un pasillo rodeado de niños y adultos. Al llegar al escenario, se escucha a Walker decir: "Acaben con él. Háganlo volar por los aires".

Los niños se sumaron al cántico mientras los participantes disparaban los rifles de aire comprimido contra una persona vestida de negro, que representaba al diablo y permanecía tendida sobre las escaleras del escenario.

open image in gallery Una iglesia de Kentucky desata polémica tras viralizarse una representación del diablo ejecutado por un pelotón de fusilamiento ( Google Earth )

Mientras la persona vestida de negro se retorcía en el suelo durante la simulación de los disparos, se escuchaban los gritos de los niños. Poco después, fue arrastrada fuera del escenario.

A continuación, Walker comenzó a contar en voz alta y, al llegar al número cuatro, preguntó a los niños: "¿Qué número sigue después del cuatro?". Cuando alcanzó el ocho, se oyó un fuerte estruendo proveniente del exterior.

Tras difundirse en Reddit la semana pasada, el video provocó una ola de críticas y muchos usuarios calificaron la representación de "horrible".

"Esto es infligirles un trauma a los niños. ¿Qué les pasa a estas personas?", escribió un usuario.

"Los adultos están exponiendo a los niños a una escena de violencia muy realista, alentándolos a participar y glorificando ese tipo de actos", comentó otro.

Kathi Crowe, voluntaria de la organización Moms Demand Action en Kentucky, dedicada a la prevención de la violencia armada, dijo a FOX 56 que la representación le pareció "increíblemente perturbadora".

"Someter a los niños a una recreación a gran escala de una operación táctica y un pelotón de fusilamiento constituye un grave abuso de ese espacio y una profunda traición a la confianza depositada en quienes lo organizan. No puede quedar impune", afirmó Crowe.

open image in gallery Kathi Crowe, voluntaria de la filial de Kentucky de Moms Demand Action, calificó la representación como "increíblemente perturbadora" ( AFP/Getty )

La reverenda Leah Schade, profesora de seminario y ministra ordenada en Lexington, dijo a LEX 18 News que habría reaccionado con indignación si su hijo hubiera asistido a esa Escuela Bíblica de Verano.

"Me habría horrorizado. Yo misma quedé impactada al pensar en todos los niños que presenciaron esa escena de violencia", afirmó.

En el video con el que respondió a las críticas, Walker sostuvo que la representación había sido sacada de contexto y que solo constituía "una pequeña parte" de la Escuela Bíblica de Verano que su iglesia organiza desde hace más de 30 años.

"Cada año tenemos personajes que representan el bien, la justicia y a Dios, así como otros que simbolizan el mal, lo incorrecto y aquello que debe evitarse", explicó.

Según el pastor, la escena mostraba a "los comandos de Cristo", armados con "el evangelio". "La respuesta contra el diablo es el evangelio y la palabra de Dios", afirmó.

"Quizá algunos crean que fuimos demasiado lejos o que fue algo extremo, y puede que tengan razón. Pero ¿no creen que el diablo también está recurriendo a medidas extremas en esta generación?", preguntó. "Si alguien se sintió ofendido, lo lamento".

The Independent se puso en contacto con Walker para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri