Un hombre de Georgia presuntamente estranguló a su novia y murió al intentar deshacerse del cadáver en el bosque.

Se cree que Daniel Robbins, de 44 años, estranguló a su novia, Jessica Folds, de 47 años y originaria de Alabama, y sus cuerpos fueron encontrados en Lanett, Alabama, a unos 130 kilómetros al noreste de Montgomery, el 10 de junio, según informó AL.com.

Tras una investigación realizada por el Departamento de Ciencias Forenses de Alabama y una autopsia que confirmó que Folds murió estrangulada, las autoridades dijeron que, al parecer, Robbins estaba intentando deshacerse del cuerpo cuando falleció.

“Murió de un ataque al corazón mientras lo hacía”, dijo Mike Segrest, fiscal del 5.º circuito judicial. “Sus cuerpos estaban allí mismo, juntos”.

Según informó WKRC, Robbins y Folds mantenían una relación sentimental antes de la muerte de ella.

Un hombre de Georgia estranguló a su novia hasta matarla y, cuando intentaba deshacerse de su cadáver en el bosque, sufrió un infarto y falleció, según declaró el fiscal del 5.º Circuito Judicial, Mike Segrest. ( Jeffcoat Trant Funeral Home )

La pareja fue encontrada junta en el bosque después de que los agentes del sheriff del condado de Chambers fueran llamados a una zona boscosa a lo largo de la carretera del condado 86 en Lanett debido a un vehículo abandonado.

Las autoridades indicaron que el camión seguía encendido y que la puerta del lado del conductor estaba abierta. También se observaron marcas de arrastre en la tierra, producto de que el vehículo se adentrara en el bosque, donde se encontraron los cuerpos.

Segrest afirmó que no había pruebas que indicaran dónde tuvo lugar el estrangulamiento, pero que creía que se trató de un incidente doméstico, según informa AL.com.

“Al llegar, los agentes encontraron a una mujer blanca y a un hombre blanco fallecidos en una zona del bosque cerca del vehículo”, dijo la oficina del sheriff en un comunicado.

Según los investigadores, Robbins estaba intentando trasladar el cuerpo de Folds al bosque cuando se desplomó, sufrió un infarto y falleció. Su exesposa declaró que padecía una afección cardíaca preexistente.

Según las autoridades, Folds fue encontrada con las manos levantadas sobre la cabeza, mientras que Robbins fue encontrada en posición fetal.

Folds era madre de tres hijos adultos, mientras que Robbins tenía una hija.

“Jessica tocó la vida de muchas personas con su corazón de oro, su profundo amor por todos y una sonrisa que iluminaba el mundo”, decía su obituario.

Las autoridades no revelaron el motivo del asesinato.

Traducción de Olivia Gorsin