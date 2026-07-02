Un agricultor de California comenzó a regalar casi 57 toneladas de nectarinas después de que una disputa legal le impidiera comercializar su cosecha.

César Mora, agricultor de tercera generación en el Valle Central de California, lleva tres años inmerso en un litigio con una de las mayores empresas agroalimentarias de Estados Unidos. Según una campaña de recaudación de fondos publicada en GoFundMe, el conflicto le ha impedido vender sus nectarinas.

En lugar de dejar que la fruta se echara a perder por segundo año consecutivo, Mora decidió repartirla gratuitamente.

"Para que no se pierda el trabajo de todo un año, voy a regalar la cosecha a la gente del Valle Central y a cualquiera que quiera venir por ella", dijo en un video publicado en su cuenta de TikTok, No Nectarines Wasted.

Desde el lunes, Mora abrió las puertas de su huerto, ubicado en Reedley, para que los vecinos pudieran recoger fruta fresca sin costo.

open image in gallery Un agricultor de California comenzó a regalar alrededor de 56,7 toneladas de nectarinas tras ser demandado por comercializar su cosecha ( No Nectarines Wasted vía GoFundMe )

En un video publicado en TikTok el martes, se veía a cientos de personas de todas las edades llenando bolsas y cajas con nectarinas tomadas de grandes contenedores instalados en el huerto.

"No creo que deba desperdiciarse comida, especialmente cuando está fresca y madura, solo por una demanda judicial", dijo Alejandra Madrid, una de las personas que acudió a recoger fruta gratuita, en declaraciones a ABC30 News.

Según ese medio, los abogados de Mora estiman que entre 2.000 y 3.000 personas ya visitaron el huerto para llevarse nectarinas.

"El año pasado toda la cosecha terminó en el suelo", contó Mora a KMPH al recordar la temporada de 2025. "Mientras caminaba por el huerto, a cada paso escuchaba caer una fruta. Solo oía golpes una y otra vez. Fue realmente muy frustrante".

De acuerdo con el Fresno Bee, Mora firmó en 2017 un contrato con Giumarra Brothers Fruit Co. para cultivar una variedad especial de nectarina de pulpa blanca llamada Monalise.

Más tarde, Giumarra presentó una demanda en su contra al acusarlo de incumplir el contrato por retener parte de la cosecha y venderla a otra empresa.

"Cumplí con todo el proceso e hice mi parte. Les entregué fruta de excelente calidad, pero nunca obtuve ganancias. En realidad, cultivaba perdiendo dinero para beneficiar a la empresa", afirmó Mora a ABC30 News.

open image in gallery César Mora, de Reedley, decidió regalar sus nectarinas en lugar de dejar que se echaran a perder mientras enfrenta una batalla legal con una de las mayores empresas productoras de frutas y verduras de Estados Unidos ( No Nectarines Wasted vía GoFundMe )

Según el Fresno Bee, Mora respondió con una contrademanda en la que acusa a Giumarra de incurrir en prácticas comerciales desleales, realizar declaraciones fraudulentas e incumplir su deber fiduciario.

En un comunicado enviado a medios locales, Giumarra aseguró que mantiene su compromiso de trabajar con los productores “con integridad”, cumplir sus obligaciones contractuales y proteger los programas exclusivos que generan valor para nuestros socios agrícolas.

"La demanda en la que está involucrado el señor Mora continúa en curso y haremos comentarios adicionales cuando sea oportuno", añadió la empresa.

The Independent se puso en contacto tanto con Giumarra como con los representantes de Mora para solicitar comentarios.

Según ABC30 News, el juicio está previsto para el 20 de julio.

Mientras tanto, cientos de personas siguen llegando al huerto para apoyar al agricultor y llevarse nectarinas gratis. Algunas incluso recorren largas distancias para hacerlo. "Condujimos desde Bakersfield solo para asegurarnos de alcanzar a llevarnos algunas", contó Gina Ramírez a KMPH.

Traducción de Leticia Zampedri