ICE arrestó a 10.000 personas en 5 días a fines de junio

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a 10.000 personas durante un periodo de cinco días a finales de junio, lo que marcó un fuerte impulso por parte de la agencia encargada de implementar la agenda de deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump.

Las cifras de arrestos, obtenidas de una persona familiarizada con la información que habló bajo condición de anonimato para comentar datos que no se han divulgado públicamente, llegan después de que la agencia cambiara su enfoque: pasó de redadas en grandes ciudades a métodos más discretos para alcanzar los objetivos de deportación del presidente estadounidense.

Las cifras indican que, aunque el gobierno ya no está intensificando las acciones contra ciudades específicas, los arrestos continúan y están aumentando.

El número total de arrestos durante el periodo de cinco días que comenzó el viernes y terminó el martes equivale a aproximadamente 2.000 arrestos por día. No estaba claro dónde se habían realizado los arrestos.

El aumento de arrestos fue informado en primera instancia por The New York Times.

“Desde el primer día, los agentes del DHS han cumplido la promesa del presidente Trump al pueblo estadounidense de arrestar y deportar a extranjeros ilegales criminales, incluidos asesinos, violadores, pedófilos, miembros de pandillas y terroristas", según dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado. "Nuestro mensaje es claro: si vienes a nuestro país ilegalmente, te encontraremos, te arrestaremos y te deportaremos”.

La noticia de los arrestos también se conoce mientras el número de personas ingresadas en cárceles del ICE aumentó en junio a alrededor de 39.000, después de haberse mantenido cerca de 30.000 al mes desde febrero, según información obtenida por The Associated Press.

El ICE no divulga públicamente los datos de arrestos, lo que dificulta hacer comparaciones exactas con periodos anteriores. Pero, de acuerdo con datos proporcionados al Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley y analizados por The Associated Press, 2.000 arrestos por día marcarían un fuerte incremento respecto a periodos previos.

Diciembre registró la mayor cantidad de arrestos del ICE desde el inicio del gobierno de Trump, y aun así ese mes promedió 1.283 arrestos por día en todo el país.

En enero, en un momento en que el gobierno llenó las calles de Minneapolis y las regiones aledañas con cientos de agentes de inmigración, los arrestos promediaron alrededor de 1.212 por día en todo el país.

Pero Minneapolis resultó ser un punto de inflexión en la agenda de deportaciones masivas del gobierno de Trump después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran a manos de agentes de inmigración mientras se oponían a la ofensiva en Minneapolis.

El “zar de la frontera”, Tom Homan, comenzó a reducir el número de agentes en Minnesota mientras la agencia se alejaba de las operaciones de aumento llamativas que habían sido comunes durante el mandato de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Las operaciones bajo Noem, encabezadas por el exjefe de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, estuvieron marcadas por choques frecuentes entre agentes de inmigración y manifestantes, en imágenes que a menudo se difundían ampliamente en las redes sociales del DHS.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.