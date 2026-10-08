Qué saber sobre las cuentas Trump y la inscripción automática

Tal vez no lo sepa, pero es posible que su hijo esté inscrito en una “Cuenta Trump”.

El programa de Cuentas Trump que se lanzó este año, permite a los padres solicitar cuentas especiales de inversión para menores de 18 años. Y algunos bebés son elegibles a una aportación única de 1.000 dólares por parte del gobierno.

Ahora, debido a la inscripción automática que destacó el presidente Donald Trump el miércoles, el Departamento del Tesoro asegura que cada menor elegible con un número de Seguro Social válido tiene una Cuenta Trump. Pero los padres y tutores legales aún deben activar formalmente las cuentas si todavía no lo han hecho.

Esto es lo que se sabe.

Cómo funcionan las Cuentas Trump

Las cuentas son una herramienta de ahorro que invierte dinero en el mercado bursátil a nombre del menor. El beneficiario no puede acceder a esos fondos hasta cumplir los 18 años y sólo puede usar este dinero para fines específicos, como pagar la matrícula universitaria, iniciar un negocio o dar el pago inicial para una vivienda. Las familias pueden activar una cuenta a través del sitio web del programa, trumpaccounts.gov, o en la app.

El gobierno hará una aportación de 1.000 dólares para algunos bebés una vez que se solicite la cuenta. Para ser elegible a ese monto, el bebé debe ser ciudadano estadounidense, contar con un número de Seguro Social y haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, lo que abarca el mandato actual de Trump.

Cualquier padre de familia —independientemente de su estatus migratorio— puede abrir una cuenta para un niño que cumpla con los requisitos. También se anima a los padres de niños mayores a que abran cuentas. Aunque no son elegibles para la aportación gubernamental de 1.000 dólares, algunos de ellos pueden recibir un monto de 250 dólares proveniente de inversiones separadas de donantes adinerados.

De lo contrario, las aportaciones tendrán que salir del bolsillo de la familia. Los padres pueden aportar hasta 2.500 dólares anuales de ingresos antes de impuestos, similar a las cuentas de jubilación. Empleadores, familiares, amigos, gobiernos locales y grupos filantrópicos también pueden realizar contribuciones. Las aportaciones anuales tienen un tope de 5.000 dólares, aunque las contribuciones de gobiernos y organizaciones benéficas no cuentan para ese total.

Bancos privados y casas de corretaje administrarán el dinero. Cuando se concibió la idea de las cuentas, las inversiones estaban restringidas a fondos indexados más amplios. Pero con las reglas que el Departamento del Tesoro actualizó a finales del mes pasado, los inversionistas elegibles ahora también podrán donar acciones de empresas individuales.

La inscripción es automática, la activación no

Con la inscripción automática, Trump dijo que 70 millones de niños tendrán cuentas, en comparación con los 8 millones de beneficiados desde el lanzamiento del programa en julio pasado.

Investigadores del Centro para el Desarrollo Social de la Facultad Brown en la Universidad Washington de San Luis, abogaron por la inscripción automática. Y Jin Huang, codirector del centro, calificó la medida del gobierno como “un gran paso”.

“La inscripción automática es la característica de diseño más importante para los programas de creación temprana de patrimonio, a fin de garantizar la inclusión plena de todos los niños elegibles”, indicó Huang, citando las investigaciones de su equipo.

Aun así, asegura, queda más trabajo por hacer. Los padres y tutores legales deben solicitar formalmente las cuentas para poder activarlas —además de optar por el monto de 1.000 dólares si son elegibles— y Huang sostiene que “cada uno de estos pasos reducirá la participación”, con obstáculos en particular para las familias de bajos ingresos que quizá ya no tengan acceso a inversiones similares.

Inversionistas pueden donar acciones individuales

Cuando se lanzaron las Cuentas Trump por primera vez, las inversiones estaban limitadas en un principio a una amplia gama de fondos indexados —en teoría para reducir riesgos y generar un crecimiento. Pero entre las actualizaciones del programa se incluye que inversionistas elegibles ahora también podrán donar acciones de empresas individuales.

“Es una forma de fomentar la participación en el programa”, explicó Nathan C. Goldman, profesor de contabilidad en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Añadió que muchas de las personas más ricas del mundo no tienen “una gran cantidad de liquidez en efectivo disponible” y, en cambio, podrían recurrir a acciones.

De cualquier forma, considera que las acciones individuales son más volátiles que los fondos indexados. Y las familias no tendrían voz sobre qué empresas podrían donar a las cuentas de sus hijos.

Acceso al dinero hasta los 18 años de edad

Es importante destacar que el niño no tendrá acceso al dinero hasta cumplir los 18 años, salvo en circunstancias poco comunes. Así que el dinero no puede ayudar con los gastos inmediatos.

Pero una vez que el beneficiario de una Cuenta Trump cumple los 18 años, puede optar por usar el dinero de la cuenta como quiera. Los beneficiarios también pueden elegir transferir la inversión a una cuenta Roth IRA.

“Estás extendiendo la vida de esto más allá de los 18 años; lo estás llevando hasta la posible jubilación del niño”, indicó Myranda Fabian, planificadora financiera certificada de Plante Moran Financial Advisors.

Trasladar las ganancias de una Cuenta Trump a una Roth IRA estará sujeto a impuestos. Las cuentas Roth IRA permiten que las ganancias crezcan y se retiren libres de impuestos una vez que un adulto alcanza la edad de jubilación.

Comparaciones

Las cuentas 529 están pensadas para invertir en gastos educativos calificados, como una matrícula universitaria, escuelas técnicas y préstamos estudiantiles. Crecen libres de impuestos, mientras que las ganancias de inversión de las Cuentas Trump se gravarán una vez que sean retiradas. Además, los fondos de una cuenta 529 pueden transferirse a ciertos familiares.

Aun así, están limitadas específicamente al gasto en educación. En contraste, hay más opciones para colocar el dinero de las Cuentas Trump una vez que el beneficiario cumple los 18 años de edad.

Las cuentas de corretaje bajo custodia, por otro lado, son inversiones gravables sin límites de aportación o retiro, a diferencia de las Cuentas Trump. Pero, al igual que las Cuentas Trump, los beneficiarios de cuentas de corretaje bajo custodia tienen control total de la cuenta una vez que cumplen 18 años, y no hay reglas sobre cómo pueden gastar el dinero.

Elegir una cuenta de inversión que se adapte mejor al futuro de un niño depende de los objetivos de cada padre de familia, indicó Kate Ashford, redactora principal sobre patrimonio en NerdWallet.

“La cuenta que usas para ahorrar en realidad va a depender del motivo por el que estás ahorrando dinero”, subrayó.

Si los padres buscan enfocarse en financiar la educación de sus hijos, añadió, las cuentas 529 siguen siendo las más convenientes.

Preocupaciones persistentes

Los defensores de las Cuentas Trump aseguran que quieren introducir a más personas al mercado bursátil y dar incluso a los niños nacidos en la pobreza la oportunidad de beneficiarse de él.

Pero los críticos sostienen que las cuentas tampoco compensan los recortes que el gobierno de Trump y los republicanos en el Congreso han hecho a otros programas que benefician a los jóvenes y a los adultos, como la asistencia alimentaria y Medicaid. Y aun con las aportaciones del gobierno, algunos advierten que las Cuentas Trump podrían ampliar la brecha de riqueza.

Goldman considera a las Cuentas Trump como una herramienta para diversificar y señala que, al final del día, son otra opción que las familias pueden tomar en cuenta al momento de invertir para sus hijos, con sólidas ventajas fiscales.

Aun así, las familias acomodadas tendrán más probabilidades de poder costear el alcance completo de inversiones adicionales de su propio bolsillo. Una aportación total de 5.000 dólares al año, por ejemplo, sumaría 90.000 dólares para a lo largo de 18 años; e incluso con el capital inicial para algunos niños, u opciones para hacer inversiones más pequeñas, las inequidades persisten.

“Está diseñado —especialmente con este capital inicial de 1.000 dólares— para ser ‘una cuenta para todos’”, señaló Goldman. “Pero sólo algunas personas van a poder aprovechar esto. Sólo algunas personas van a tener esa capacidad”.

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Grantham-Philips informó desde Chicago. La periodista de Associated Press Moriah Balingit contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.