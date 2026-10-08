Mamdani causa controversia con sus comentarios sobre el 7 de octubre

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, intentó hilar fino en el tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre al condenar los “horribles crímenes de guerra” de Hamás y denunciar el “genocidio” de Israel en Gaza. No funcionó.

En cambio, sus comentarios enfurecieron aún más a algunos críticos judíos que consideran antisemita su firme oposición a Israel, y manifestantes propalestinos interrumpieron una vigilia del miércoles por la noche en honor a las víctimas de la masacre perpetrada por Hamás para confrontar al alcalde y presentarlo como un traidor a su causa.

Mamdani, demócrata y primer alcalde musulmán de la ciudad, ha sido durante mucho tiempo un férreo defensor de los derechos palestinos y es uno de los críticos más destacados del país de las acciones militares de Israel en Gaza. Su postura ha atraído escrutinio en una ciudad con la mayor población judía fuera de Israel, mientras que en ocasiones algunos en la extrema izquierda lo han atacado por no ser suficientemente contrario a Israel.

Mamdani pareció tomarse la protesta con calma el jueves y les dijo a los reporteros: “Soy el alcalde de la ciudad de Nueva York y esto es para lo que me apunté”.

Una declaración y la controversia que causó

El torbellino comenzó cuando Mamdani conmemoró a las víctimas de la masacre con una declaración que empezó con un solemne reconocimiento de la “pérdida inimaginable” sufrida por los israelíes, pero luego arremetió contra la respuesta militar de Israel.

“El sufrimiento no comenzó ni terminó ese día”, dice la declaración. “Más bien continuó a través del devastador y continuo genocidio del gobierno israelí en Gaza, en el que han muerto más de 74.000 palestinos —incluidos más de 21.000 niños”.

La declaración reavivó las críticas de que Mamdani alberga posturas antisemitas —una acusación que ha negado enérgicamente— y de que estaba culpando a Israel del ataque.

“Esta es una declaración reprobable en el aniversario del horrible ataque terrorista de una organización terrorista palestina contra israelíes inocentes”, escribió en X el representante Dan Goldman, un demócrata judío de Nueva York.

“Bajo la capa de 'acompañar' a quienes lloran ese día, el alcalde Mamdani afirma como hechos acusaciones muy controvertidas que sabe perfectamente que ofenderán y alterarán aún más a esas mismas personas con las que finge lamentarse”, añadió.

Ofir Akunis, cónsul general de Israel en Nueva York, quien había invitado a Mamdani a una proyección el miércoles de imágenes del ataque, calificó la declaración del alcalde como una “desgracia, vergüenza e insulto a la memoria de quienes fueron asesinados el 7 de octubre”. Más tarde, Akunis publicó una imagen de una silla vacía reservada para el alcalde junto con el texto: “adivinen quién no apareció”.

Tensiones latentes

Mamdani, quien asumió el cargo en enero, ha tratado de rechazar denuncias de que su crítica a Israel equivale a antisemitismo, reuniéndose con aliados políticos judíos de alto perfil y presentando un amplio plan para abordar el antisemitismo y los delitos de odio en la ciudad.

Al mismo tiempo, ha seguido utilizando —y defendiendo— la retórica encendida hacia Israel, que incluye pedir el arresto del primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien llama “criminal de guerra” y “el arquitecto de un horrible genocidio contra el pueblo palestino”.

Netanyahu, en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el mes pasado, llamó a Mamdani “el alcalde antisemita de Nueva York” y sostuvo que “muchos judíos ya no se sienten seguros en Nueva York”.

Mamdani también marcó el aniversario al asistir a una vigilia a la luz de las velas en Union Square, en Manhattan, organizada por Israelis For Peace, que se describe como un grupo de activistas israelíes contra la ocupación. La vigilia fue interrumpida por manifestantes que ondeaban banderas palestinas y coreaban consignas.

Mamdani, quien no habló en la vigilia, se mostró sombrío mientras los manifestantes lo abucheaban y gritaban: “¡Zohran, tienes las manos manchadas de sangre!”.

En un momento, Brad Lander, un político judío que forjó una alianza con Mamdani cuando ambos se postularon para alcalde el año pasado, denunció la violencia en el extranjero y dijo: “No importa el país, la nacionalidad o la religión: toda madre da a luz a sus hijos y quiere lo mejor para ellos, quiere vida para ellos”. Los manifestantes lo abuchearon.

“Nos negamos a ceder sobre la humanidad de todo el mundo. Los gritos no nos van a acobardar”, escribió después Lander en X junto con una foto tomada en la vigilia. “Que su memoria sea una bendición”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.