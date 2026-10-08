AP Explica: La compra de Warner Bros. por Paramount para el streaming, el cine y las noticias

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La adquisición de Warner Bros. Discovery, por parte de Paramount, por 81.000 millones de dólares, se cerró esta semana en un matrimonio de dos enormes carteras de Hollywood, que une desde caricaturas con Bugs Bunny y Bob Esponja hasta noticias presentadas por Anderson Cooper y Gayle King.

La empresa resultante, un coloso ahora conocido como Skydance, reconfigura el mundo de los medios. Esto es lo que el acuerdo podría significar para el streaming, las películas, las noticias y más:

Servicios de streaming HBO Max y Paramount+ ahora bajo el mismo techo

Skydance reúne Paramount+ con HBO Max con planes de unificar sus productos de streaming “en un solo servicio con el tiempo”. Se desconoce cómo se llamaría esto y cómo podría afectar los costos y las opciones para los consumidores. David Ellison, el artífice del acuerdo y director ejecutivo de la compañía, ha sugerido que HBO aún podría conservar cierto nivel de independencia.

“Nuestro punto de vista es que HBO debe seguir siendo HBO”, manifestó Ellison a principios de este año. “Construyeron una marca fenomenal, son líderes en este espacio y solo queremos que sigan haciendo más de eso. Pero al reunir las plataformas, todo nuestro contenido podrá llegar a una audiencia aún más amplia de la que podemos alcanzar por separado”.

Paramount también adquirió el streamer más pequeño de Warner, Discovery+, que se suma a Paramount+, Pluto TV y BET+.

Críticos han expresado escepticismo sobre cómo podrían beneficiarse los consumidores, y advirtieron que las tarifas de suscripción, que ya están subiendo, podrían dispararse a medida que el conglomerado cumpla con los pagos de miles de millones de dólares en deuda que Ellison asumió para financiar el acuerdo.

Lo que no está en disputa es el tamaño de la biblioteca de contenido resultante. Solo Paramount+ y HBO Max suman aproximadamente el 14% del mercado de streaming de Estados Unidos, comparable al rival Disney+, pero aún por detrás de Amazon Prime con 17% y Netflix con 19%, según la guía de streaming JustWatch. Empareja franquicias cinematográficas como “Mission: Impossible” (“Misión: Imposible”) con “Lord of the Rings” (“El Señor de los Anillos”), éxitos televisivos desde “I Love Lucy” hasta “Friends”, y personalidades que van desde Guy Fieri hasta RuPaul.

No esperen un “Diners, Drive-Ins and Dives Drag Race” pronto, pero con tantas propiedades uniendo fuerzas, existe potencial para todo tipo de ecuentros.

Hollywood se consolida aún más y se reduce a 4 grandes estudios

Paramount y Warner Bros. son dos de los estudios más antiguos de Hollywood. Su fusión significa que menos compañías controlan la producción cinematográfica tradicional.

En virtud de un acuerdo alcanzado el mes pasado con 12 estados, la empresa combinada aceptó distribuir 30 películas en salas cada año durante los próximos dos años, y 32 películas cada año durante los tres años posteriores. La letra pequeña señala que solo el 50% de esas películas tendría que ser “producida o coproducida” por la empresa combinada. Skydance también aceptó aumentar el gasto en producción cinematográfica en Estados Unidos en al menos 1.500 millones de dólares durante los próximos cinco años.

Aun así, muchos han expresado preocupación por lo que una mayor consolidación podría significar para los empleos y qué proyectos reciben luz verde más adelante. Presentaciones regulatorias han indicado que la nueva propiedad buscará maneras de recortar costos, incluidos despidos y la reducción de algunas operaciones superpuestas.

Los seis grandes de Hollywood se redujeron a cinco cuando Disney compró la mayor parte de 20th Century Fox en un acuerdo finalizado en 2019. Ahora son cuatro grandes: Skydance, Disney, Universal y Sony.

El acuerdo une a los gigantes informativos CNN y CBS y algunos temen interferencias

El acuerdo también coloca a los gigantes informativos CNN y CBS bajo la misma propiedad, una preocupación entre muchos periodistas dada la estrecha relación de la familia Ellison con el presidente Donald Trump.

CBS News ha tomado medidas para atraer a más espectadores conservadores desde que Ellison instaló a Bari Weiss, fundadora de Free Press, como editora en jefe. En “60 Minutes”, la nueva dirección provocó una gran agitación, con los despidos de su productor ejecutivo y de tres corresponsales veteranos, quienes han afirmado que Weiss buscó cambios en reportajes que parecían estar impulsados por la política.

Trump, quien ha atacado la cobertura de ambas cadenas calificándola de “noticias falsas”, dijo el martes que está contento de que se cerrara la fusión y que Skydance “va a ser una gran compañía”.

Los inversionistas extranjeros que están en posición de mantener importantes participaciones indirectas de propiedad también están bajo los reflectores. La FCC aprobó la solicitud de Paramount para que fondos soberanos de Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos posean indirectamente casi el 50% de las participaciones accionarias de la empresa combinada, y potencialmente hasta el 100% mediante inversiones futuras, pero sin derechos de voto.

Ellison ha dicho que se mantendrá la independencia editorial en CNN. La empresa combinada mantiene a Mark Thompson como editor en jefe de CNN, y aceptó formar una “Junta de Independencia Editorial de Noticias”.

La junta corporativa de directores de Skydance elegirá quién integra este nuevo organismo.

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Grantham-Philips informó desde Chicago.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.