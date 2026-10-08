Don Francisco estrena nuevo programa de entrevistas

El presentador de televisión chileno Don Francisco estrenará este fin de semana el programa “Gigantes con Don Francisco” en el que entrevistará a famosos y personas en el candelero, al tiempo que combina concursos y la participación del público.

El perfil de los entrevistados es “personas que tienen gran trayectoria o que han tenido éxitos muy rápidos. Esos son gigantes, figuras gigantes nuevas y figuras gigantes históricas”, señaló Don Francisco.

En el programa, el público tiene un karaoke con el que pueden interpretar, por ejemplo, canciones populares de algún artista invitado. También se pueden ganar 10.000 dólares por programa y ofrecerán un auto.

“El público participa en los concursos, canta los jingles, gana dinero, puede llevarse un automóvil y todo lo que está ocurriendo está relacionado con la figura invitada”, señaló Don Francisco.

“Gigantes con Don Francisco” se transmitirá a las 7:00 p.m. de Nueva York (0100 GMT) por Univision y estará disponible al día siguiente en ViX con Nitzia Chama como copresentadora. Para Don Francisco, quien tiene más de 60 décadas de trayectoria, esta es una oportunidad para mantenerse cerca del público que lo ha acompañado por tanto tiempo.

Don Francisco, cuyo nombre verdadero es Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, nació en Talca, Chile, el 28 de diciembre de 1940. Ha trabajado en televisión, primero en Chile y después en Estados Unidos desde la década de 1960.

El presentador de programas como “Sábado Gigante”, “¿Quién quiere ser millonario?”, “Teletón Chile” y” Don Francisco: reflexiones” compartió las claves para una entrevista exitosa: “Prepararse bien, la preparación es la base de la improvisación. Eso es lo primero. Lo segundo, saber escuchar. Porque si sabes escuchar, puedes contrapreguntar, que finalmente es lo más importante”.

Aunque es una figura reconocida por toda Latinoamérica, tiene las mismas preocupaciones que cualquier productor de televisión: presupuestos más ajustados, que por el momento no le permiten confirmar si en el programa estará el famoso Chacal.

“Por el momento no”, dijo. “Pero en algún momento puede venir el Chacal, puede venir La Cuatro y puede venir el maestro Valentín Trujillo. Pueden venir todos. Lo que pasa es que la billetera de los canales todavía es más chica que la que existía antes”, señaló.

Pero Don Francisco tiene su herramienta, una “billetera de la suerte” con la que dice que lleva 69 años.

Para él hacer televisión “es un vicio” o “como una adicción”, pero dijo que siempre lo hace con respeto al público. Cuando no está entre cámaras en los foros, dijo que le gusta principalmente descansar en Maimi donde radica a pesar del calor sofocante que no le gusta tanto de esa ciudad.

“Yo creo que la edad sí tiene una importancia porque de alguna manera va limitando la vida y entonces uno tiene que seguir en actividad, pero adaptándose”, dijo.” Y eso fue lo que yo hice con este proyecto. Yo no voy corriendo a ninguna parte porque ya no corro ni troto, camino nomás”.

Pero su paso es “sostenido, fa sostenido”, agregó.