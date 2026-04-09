Estados Unidos planea inscribir de forma automática a todos los hombres elegibles de entre 18 y 25 años en una lista de reclutamiento militar obligatorio, según una propuesta de modificación normativa que entraría en vigor en diciembre si se aprueba.

La iniciativa fue presentada por el Sistema de Servicio Selectivo, una agencia cuasi independiente separada del Departamento de Defensa que mantiene una base de datos de jóvenes estadounidenses potencialmente elegibles para el servicio militar. Sin embargo, la medida genera temores sobre la posibilidad de que se reanuden las convocatorias obligatorias si el conflicto con Irán se prolonga o se intensifica.

En la actualidad, la mayoría de los hombres dentro de ese rango de edad ya debe registrarse. No obstante, el cambio hacia el registro automático se volvió obligatorio en diciembre como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional del año fiscal 2026.

open image in gallery El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, no descartó la posibilidad de desplegar tropas estadounidenses en Irán, en medio de crecientes tensiones en la región ( Reuters )

“Este cambio legislativo transfiere la responsabilidad del registro de los hombres desde los individuos hacia el Sistema de Servicio Selectivo (SSS), mediante la integración con fuentes de datos federales”, señala el sitio web de la agencia sobre la propuesta presentada el 30 de marzo ante la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, que ahora espera la aprobación final.

Por su parte, el diario The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca, el Pentágono y el SSS para solicitar comentarios.

A lo largo de su historia, Estados Unidos impuso el servicio militar obligatorio en seis conflictos: la Guerra de Independencia, la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam.

Durante la impopular guerra de Vietnam, cerca de 1,8 millones de estadounidenses fueron reclutados. Desde 1973, sin embargo, el servicio militar en el país es voluntario, y para cambiar esa situación el Congreso tendría que aprobar una enmienda a la Ley del Servicio Militar Selectivo.

Según el sistema vigente, no registrarse constituye un delito que puede implicar una multa de hasta 250.000 dólares y una pena de prisión de hasta cinco años. Además, la persona pierde el acceso a ayudas financieras federales y a empleos públicos en numerosos estados. En la práctica, no obstante, estas sanciones rara vez se aplican.

Por ahora, las mujeres siguen excluidas del servicio militar obligatorio. Aun así, algunos legisladores intentaron en varias ocasiones incluir su participación en los proyectos de ley anuales de política de defensa, aunque sin éxito.

open image in gallery Hasta ahora, 13 militares estadounidenses han muerto en la guerra con Irán ( AFP/Getty )

Al comienzo del conflicto con Irán el mes pasado, el presidente Donald Trump se negó a descartar el envío de tropas terrestres a Oriente Medio, pese a que durante su campaña presidencial de 2024 prometió en varias ocasiones poner fin a las “guerras interminables”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofreció una respuesta similar cuando habló con el programa 60 Minutes de CBS. “No se le dice al enemigo, no se le dice a la prensa, no se le dice a nadie cuáles serían los límites de una operación”, afirmó.

Sus declaraciones llevaron a la periodista Maria Bartiromo a preguntar a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre la posibilidad de enviar soldados estadounidenses a Irán durante su participación en el programa Sunday Morning Futures de Fox News.

“El presidente Trump, con buen criterio, no descarta ninguna opción”, respondió Leavitt. “Sé que a muchos políticos les gusta hacerlo rápidamente, pero el presidente, como comandante en jefe, quiere seguir evaluando el éxito de esta operación militar”.

“No forma parte del plan actual, pero el presidente, con buen criterio, mantiene todas sus opciones abiertas”.

open image in gallery Crece temor a reclutamiento militar tras evasiva de la Casa Blanca ( Sunday Morning Futures/Fox News )

Su respuesta provocó una fuerte reacción de la excongresista republicana Marjorie Taylor Greene, entre otros críticos, y anticipa la resistencia que la administración podría enfrentar dentro de la propia base MAGA de Trump si decidiera movilizar a jóvenes o enviar tropas estadounidenses a Irán.

Durante su campaña para la Casa Blanca, el presidente no solo prometió evitar nuevas guerras costosas y prolongadas en el extranjero. También utilizó la posibilidad del regreso del servicio militar obligatorio como argumento para atacar a su rival demócrata, Kamala Harris.

“Ya está hablando de reinstaurar el servicio militar obligatorio”, dijo a sus seguidores durante un mitin en Las Vegas en septiembre de 2024. “Quiere reinstaurar el servicio militar obligatorio, reclutar a tu hijo y enviarlo a una guerra que nunca debería haber ocurrido”.

Una semana antes de las elecciones, repitió un mensaje similar ante otra multitud en Atlanta. “Todos sus hijos e hijas terminarán recibiendo una notificación de reclutamiento”, afirmó.

“¡Felicidades, te reclutaron para el ejército! Vas a pelear en una guerra contra un país del que nadie ha oído hablar. ¿No es cierto? ¿No es ridículo?”.

Traducción de Leticia Zampedri